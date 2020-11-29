15-й етап Формули-1 сезону-2020 у Бахрейні розпочався з моторошної аварії. Французький гонщик Ромен Грожан у страшній аварії розбив свій болід Haas.

Уже на першому колі 34-річний Грожан вилетів з траси і влетів у стіну. Про це повідомляє 24 канал.

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Грожан намагався обійти Alfa Tauri росіянина Данила Квята. У результаті зіткнення болід Грожана вилетів у стіну та моментально спалахнув.

Окрім того, болід Грожана розірвало на дві частини. Від аварії розірвало і бар'єр безпеки.

FLASH - Vidéo du crash très impressionnant de Romain #Grosjean lors du #BahrainGP. Sa voiture s'est transformée en une énorme boule de feu. Le pilote est vivant et a été pris en charge par les secours. (course) #BahreinGP #F1 pic.twitter.com/IfRkQq3yLI — Mediavenir (@Mediavenir) November 29, 2020

Romain Grosjean just WALKED AWAY from this crash. Un-fucking-believable pic.twitter.com/XWZcxdQtzq — Sean (@GunstarGreen) November 29, 2020

На щастя, маршали швидко погасили пожежу, а гонщик вибрався з машини. Грожан декілька секунд перебував у палаючому боліді.

Пілота госпіталізували, хоча він міг пересуватися самостійно. Його команда повідомляє, що Грожан має незначні опіки рук та ніг, але стан француза оцінюється як позитивний.

Horrible crash, goodness me. Good to see Romain Grosjean is conscious and aware.



Car's literally been split in half #BahrainGP pic.twitter.com/GJ5Lzzz3HE — Prasen Moudgal (@Prasen_m4299) November 29, 2020

Rarely do you see a car go up in flames likes that. Thank goodness Romain Grosjean is alright. Phew!#BahrainGP #Formula1 #Grosjean pic.twitter.com/Y5G9Ouwcv8 — Bihan Sengupta (@BihanSengupta91) November 29, 2020

Romain Grosjean’s car split in half on impact. Thank god he’s ok and everyone around the explosion is as well. Never seen anything like that in F1. Scary moment on the first lap. pic.twitter.com/0Ktrzb5xEZ — Tyler Madarasz™ (@tylermadarasz47) November 29, 2020

The Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix stopped after an incident on lap one.



The nasty looking accident involved for Haas driver Romain Grosjean. He hit the barrier and then there was an explosion of flames. @F1 @BAH_Int_Circuit @Bahrain pic.twitter.com/XLvzlarRWN — Gulf Daily News (@GDNonline) November 29, 2020

Німецькі лікарі інформують, що Грожан горів 27 секунд при температурі 700 градусів.

Неймовірна аварія Ромена Грожана та його порятунок з полум'я на Гран Прі Бахрейну https://t.co/UanWPYMCoD — F1-Ukraine (@F1Ukraine) November 29, 2020

Вылезающий из огня Ромен Грожан - это видео дня, а может быть, и всего года. pic.twitter.com/lazLNSo5sz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 29, 2020

#Alert strong images



This is how serious this was: pic.twitter.com/aw95OO1WxY — Lucas di Grassi (@LucasdiGrassi) November 29, 2020

Унаслідок аварії гонку зупинили – червоні прапори.