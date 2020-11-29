Гонщик Формули-1 потрапив у моторошну аварію: болід спалахнув за секунду і розірвався на частини
15-й етап Формули-1 сезону-2020 у Бахрейні розпочався з моторошної аварії. Французький гонщик Ромен Грожан у страшній аварії розбив свій болід Haas.
Уже на першому колі 34-річний Грожан вилетів з траси і влетів у стіну. Про це повідомляє 24 канал.
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Грожан намагався обійти Alfa Tauri росіянина Данила Квята. У результаті зіткнення болід Грожана вилетів у стіну та моментально спалахнув.
Окрім того, болід Грожана розірвало на дві частини. Від аварії розірвало і бар'єр безпеки.
На щастя, маршали швидко погасили пожежу, а гонщик вибрався з машини. Грожан декілька секунд перебував у палаючому боліді.
Пілота госпіталізували, хоча він міг пересуватися самостійно. Його команда повідомляє, що Грожан має незначні опіки рук та ніг, але стан француза оцінюється як позитивний.
Німецькі лікарі інформують, що Грожан горів 27 секунд при температурі 700 градусів.
Унаслідок аварії гонку зупинили – червоні прапори.
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