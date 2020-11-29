У ніч з 28 на 29 листопада у Лондоні на арені "Church House" відбувся поєдинок у суперважкій вазі між Деніелом Дюбуа і Джо Джойсом. Останній несподівано завдав супернику першої поразки у його кар'єрі

Переможець цього бою стане одним із основних претендентів на поєдинок з Олександром Усиком. Тому боксери вийшли вкрай вмотивованими святкувати успіх, пише 24 канал.

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Неочікувана перемога Джойса

Дюбуа намагався працювати "першим номером", але все ніяк не міг загнати суперника у кут рингу, який вдало ухилявся від потужних ударів Дюбуа. Головною "зброєю" Джойса стали удари джебом, який згодом приніс результат – гематома ока Дюбуа. Його око було ледь видно вже до 6-го раунду.

У 10 раунді суддя сигналізував про закінчення поєдинку – технічний нокаут. Знову джеб Джо дозволив йому здобути бажану перемогу. Після чергового влучного попадання Дюбуа впав на коліно та вже не зумів підійнятись на ноги.

Він завдав першої поразки у кар'єрі Дюбуа у 16 зустрічах. Сам Джойс в 12 святкував успіх.

На кону в цьому поєдинку стояло відразу п’ять поясів: чемпіона Європи за версією EBU, срібного чемпіона WBC, інтернаціонального чемпіона WBO, чемпіона Британії і Британської Співдружності.

Після бою Джо Джойс заявив, що готовий провести бій з Олександром Усиком за титул WBO. Якщо Ентоні Джошуа зробить титул вакантним, то українець битиметься з кимось із претендентів.

"USSSYYYKKK!"



The Joe Joyce and Oleksandr Usyk mind games have already begun pic.twitter.com/rf3mMFyEla — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 28, 2020

До цього поєдинку головним кандидатом називали саме Дюбуа, але після поразки він остаточно вилетів зі списку претендентів. Тепер Джойс може вийти на один ринг з українцем. Якщо цей бій таки відбудеться, то він стане для боксерів вже другим спільним поєдинком. У далекому 2013 році Усик переміг Джойса.

Деніаль Дюбуа – Джо Джойс відеоогляд бою