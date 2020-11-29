Скандальний бій Тайсон – Джонс: записки суддів
У ніч з 28 на 29 листопада у бою Тайсон – Джонс-молодший була зафіксована нічия. Таке рішення суддівських записок розлютило боксерів.
Поєдинок у Лос-Анджелесі на зірковій арені "Стейплс-центр" завершився нічийним рахунком. Таке рішення суддів розлютило боксерів, а особливо Майка Тайсона, який "облив брудом" рефері та покинув ринг, пише 24 канал.
Як це було Бій Тайсон – Джонс завершився нічиєю: розлючений Майк зі скандалом покинув ринг
Суддівські записки
Поєдинок відбувся усі 8 раундів. Конферансьє Майк Баффер відмовився оголошувати таке рішення. Тому це прийшлось зробити журналісту, який брав інтерв'ю після бою.
Як повідомив представник ЗМІ Ден Рафаель у своєму твіттер-акаунті, троє суддів поставили абсолютно різні оцінки. Чед Доусон порахував очки порівну 76-76, Крісті Марті була на боці 54-річного Тайсона (79-73), а Вінні Пацієнца зафіксував явну перевагу Джонса-молодшого – 80-76.
- Тайсон заробив близько 10 мільйонів доларів, а його суперник – три. Більша частина грошей піде на благодійність.
- "Залізний Майк" після бою заявив, що готовий продовжувати виходити на ринг у таких виставкових поєдинках.
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