У ніч з 28 на 29 листопада у бою Тайсон – Джонс-молодший була зафіксована нічия. Таке рішення суддівських записок розлютило боксерів.

Поєдинок у Лос-Анджелесі на зірковій арені "Стейплс-центр" завершився нічийним рахунком. Таке рішення суддів розлютило боксерів, а особливо Майка Тайсона, який "облив брудом" рефері та покинув ринг, пише 24 канал.

Як це було Бій Тайсон – Джонс завершився нічиєю: розлючений Майк зі скандалом покинув ринг

Суддівські записки

Поєдинок відбувся усі 8 раундів. Конферансьє Майк Баффер відмовився оголошувати таке рішення. Тому це прийшлось зробити журналісту, який брав інтерв'ю після бою.

Як повідомив представник ЗМІ Ден Рафаель у своєму твіттер-акаунті, троє суддів поставили абсолютно різні оцінки. Чед Доусон порахував очки порівну 76-76, Крісті Марті була на боці 54-річного Тайсона (79-73), а Вінні Пацієнца зафіксував явну перевагу Джонса-молодшого – 80-76.

Absurdly the unofficial WBC scorecards had #TysonJones a draw when Tyson clearly dominated. Chad Dawson 76-76, Christy Martin 79-73 Tyson, Vinny Paz pure insanity card of 80-76 Jones. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) November 29, 2020