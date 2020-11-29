У неділю, 29 листопада, "Барселона" розгромила "Осасуну" у рамках 11-го туру Ла Ліги. Мессі забив четвертий гол команди та зворушливо присвятив його Дієго Марадоні.

Каталонський клуб ще до перерви двічі відзначився у воротах гостей. Результативні удари у активі Брейтвейта та Грізманна. По перерві "Барселона" лише нарощувала свою перевагу, пише 24 канал.

До слова Я знайду тебе, коли прийде мій час: син Марадони зворушливо попрощався з батьком

Зворушливий вчинок Мессі

Спершу Коутінью отримав передачу від Грізманна та з близької відстані забив гол. А вже через декілька хвилин рахунок зустрічі став 4:0. Але результативний постріл Дембеле арбітр скасував.

Крапку у поєдинку поставив Мессі, який обіграв декількох суперників та потужно пробив повз голкіпера у верхню дев'ятку – 4:0.

Цей гол аргентинець присвятив своєму земляку Дієго Марадоні, який покинув цей світ у середу, 25 листопада.

Лео спустив капітанську пов'язку, зняв футболку "Барселони" під якою була ретро-футболка "Ньюеллс Олд Бойз" з десяткою на спині. Саме у цьому клубі виступав Марадона ближче до завершення кар'єри. Після цього форвард підійняв руки до неба та щось промовив. Таки зворушливим жестом Ліонель ще раз віддав шану легенді футболу.

from one legendary Argentinian to another. pic.twitter.com/WfJ0eXukDv — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2020

Цікаво, що Мессі також виступав за академію цього клубу, провівши там 5 років. Арбітр зустрічі був невблаганний та у цьому епізоді показав аргентинцю жовту картку за зняття футболки.

Гол Мессі у ворота "Осасуни" дивіться відео