У неділю, 29 листопада, "Інгулець" помірявся силами з "Олімпіком" у матчі 11-го туру УПЛ. Фатальні помилки голкіпера донецького клубу принесли перемогу господарям.

Інгулець – Олімпік 2:1

Голи: Сітчінава, 17, Бартуловіч, 54 – Шахаб, 90+6

Мінімальна перевага господарів

Вже зі стартових хвилин гості могли виймати м'яч з власних воріт. Гострота у воротарському майданчику, але м'яч після удару гравця "Олімпіка" влучив у захисника гостей, пише 24 канал.

Цікаво Два пенальті після ВАР допомогли "Колосу" та Десні" розписати нічию: відео

Політило потужно пробив з-за меж майданчика, але на заваді голу став голкіпер Кринський. Не надто клеїлась гра у гравців "Інгульця".

М'яч прилетів до ніг Сітчінави, але нападник не був готовий до такого розвитку подій. За декілька секунд він все-таки забив гол у ворота "Олімпіка". Голкіпер Бетім здійснив неймовірний ляп. Воротар отримав м'яч та намагався вибити його далі від воріт, але не влучив по м'ячу. Таким подарунком скористався Сітчінава, який ціною травми таки записав своє прізвище на табло. Після надання медичної допомоги Ніка повернувся на поле – 1:0.

У середині першого тайму Шахаб намагався зрівняти рахунок, але його гостра передача у воротарський майданчик не знайшла партнерів по команді.

"Олімпік" сильно притисну суперника до воріт, але "Інгулець" усіма 11 гравцями сів на власну частину поля.

Фатальна гра голкіпера

По перерві відразу у гру вступив голкіпер Бетім. Цього разу він вдало відбив потужний удар гравця "Олімпіка".

На 54-й хвилині знову жахлива гра воротаря "Інгульця". Бартуловіч виконував навісну передачу у штрафний майданчик, Бетім начебто контролював гру, але м'яч пролетів повз руки, а потім і ноги воротаря – 2:0.

Далі команди не створили нічого 100-відсоткового біля володінь обох голкіперів. Наставники клубів зробили декілька замін, щоб дещо освіжити гру.

Сітчінава на межі лінії штрафного майданчика отримав передачу від партнера по команді. Але м'яч після його удару пролетів вище воріт.

Шахаб не зумів вдало розпорядитись м'ячем біля воріт господарів. Він від ноги захисника "Інгульця" відскочив у ноги Каргбо, але "33-й" номер змарнував чудову нагоду забити.

У доданий арбітром час Шахаб холоднокровно реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:1 перемога "Інгульця".

"Інгулець" – "Олімпік" відеоогляд матчу