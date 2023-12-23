Допуск россиян на ОИ, схватка Харлан с россиянкой и зашквары Ломы: главные спортивные скандалы 2023

2023 год получился богатым на победы. Украинские атлеты неоднократно поднимались на высшую ступеньку пьедестала. Однако без скандалов тоже не обошлось, а потому вспоминаем наиболее резонансные из них.

В этом году со скандалами "помогла" Россия, которая пытается вернуться на международную спортивную арену. Представители страны-агрессора пытались провоцировать украинских атлетов на международных соревнованиях. МОК тем временем решил закрыть глаза на российских спортсменов, которые поддерживают войну, и допустил их к Олимпиаде в Париже. Некоторые же продолжают сотрудничать с оккупантами, а некоторые – до сих пор поддерживают УПЦ МП. 24 Канал вспоминает основные скандалы в украинском спорте за 2023 год.

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Решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду

Одним из самых громких скандалов стало допущение россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже. 8 декабря Международный олимпийский комитет официально объявил, что россияне и белорусы смогут выступить на Играх в нейтральном статусе.

Сейчас говорится о 6 россиянах и 5 белорусах. В день выпуска релиза там было 8 россиян и 3 белоруса. В МОК не уточняют, какие именно из квот принадлежат россиянам, а какие – белорусам. Известно, что спортсмены из России завоевали шесть лицензий, спортсмены из Беларуси – пять.

Соответствующее решение всколыхнуло не только украинский спорт, но и мировое сообщество. В частности, страны Балтии выступили против решения МОК, они требуют Комитет не допускать россиян и белорусов к турниру. Соответствующие заявления сделали президенты Латвии, Литвы и Эстонии.

Лидеры государств напомнили МОК о войне в Украине, а также добавили, что если решение не изменят, то атлеты их стран будут бойкотировать соревнования.

Также соответствующее решение осудили в Чехии. Местный журнал Reflex с помощью искусственного интеллекта сгенерировал форму для представителей России на Олимпийских играх Спортивная униформа, опубликованная журналом, соответствует поступкам России – она вся запятнана кровью.

Также в издании подчеркнули, что тезис о том, что спорт вне политики, – неуместен. Поскольку самые титулованные спортсмены России продолжают пропагандировать и оправдывать преступления своей страны.

Какая форма подошла бы россиянам по мнению чешского журнала: смотрите фото

Украинские атлеты активно выступают относительно решения МОК, они надеются, что Комитет все же одумается. В стороне не остались и титулованные украинские спортсмены.

Футболист Динамо Андрей Ярмоленко, теннисистка Марта Костюк, борец Жан Беленюк, пловец Михаил Романчук, а также легкоатлетки Анна Рыжикова и Ярослава Магучих записали видеообращение к организации, в которой осудили такое позорное решение.

Украинские атлеты обратились в МОК: смотрите видео

Но в МОК пока не планируют ничего менять. Об этом свидетельствует одно из заявлений главы Комитета Томаса Баха. Он назвал войну в Украине одной из 28-ми войн мира. Однако российские спортсмены замалчивают преступления своей страны, более того, некоторые из них даже прибегают к пропаганде войны. Стоит только вспомнить военный митинг в "Лужниках", где десятки российских атлетов вышли вместе с президентом России Путиным.

Однако самих россиян соответствующее решение тоже не устраивает, они требуют снятия всех ограничений. К примеру, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что они отказываются выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе

Об этом также заявил российский пловец Евгений Рылов, он утверждает, что "верен своей стране". Судя по риторике МОК, создается впечатление, что Комитет скорее может пойти на уступки россиянам, чем украинцам. Но, конечно, это лишь предположение.

Провокация россиянки на ЧМ относительно Харлан

Еще один скандал не обошелся без участия российских спортсменов. В июле украинская фехтовальщица Ольга Харлан вышла на старт личного турнира на чемпионате мира. В первой схватке она соревновалась с "нейтральной" фехтовальщицей из России – Анной Смирновой.

Украинка уверенно победила россиянку – 15:7. Однако на этом просто так спортсменки не разошлись. После завершения схватки обе фехтовальщицы должны были "поздравить" друг друга. Так, соответствующее правило указано в регламенте Международной федерации фехтования.

Украинка отказала в рукопожатии, Харлан после схватки выставила вперед оружие, предложив "стукнуться" саблями. Однако россиянку такое не устраивало, Смирнова хотела именно от Ольги рукопожатия, от предложения украинки она отказалась. Удивляет ли решение украинки? Нет, вполне логично. Однако россиянку это возмутило.

Поступок Харлан на ЧМ: смотрите видео

После этого Харлан покинула дорожку. Смирнова же осталась, она потребовала дисквалификации украинки. Так что россиянка некоторое время сидела на стуле, ожидая решения от организаторов турнира.

После жалоб россиянки Ольге показали черную карточку, однако через сутки ее "отсрочили". Харлан смогла фехтовать в составе сборной Украины в команде. В августе Харлан отметила, что официально еще не получила черную карту от FIE.

Бубка продает горючее оккупантам: резонансное расследование

Отметим, что черная карточка предусматривает запрет на выступления в 60 дней. Однако 21 октября Ольга официально вернулась к соревнованиям, она выступила на "сателлите" в Стамбуле, где одержала победу.

Еще один скандал, который не обошелся без России. Только здесь уже "помогли" не россияне, а россиянам. Летом журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором говорится о том, что фирма "Монблан", принадлежащая титулованному легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает топливо российским оккупантам.

По данным издания, в мае 2023 года компания заключила официальные контракты с россиянами на поставку горючего более чем на 800 тысяч рублей.

До начала российской агрессии в 2014 году "Монблан" принимал участие в украинских тендерах и выигрывал подряды на поставку горючего и еды на миллионы гривен ежегодно. После оккупации Донецкая фирма сменила юридический адрес на, в то время еще не оккупированную, Волноваху и продолжила участвовать в украинских тендерах. В последний раз это было в 2018 году.

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Однако в начале 2023-го компания Бубки появился в российском реестре юридических лиц после того, как в России приняли закон, что все компании на оккупированных территориях должны делать документы в соответствии с законодательством России. В российских базах адрес регистрации фирмы указан как Донецк, а владельцами компании записаны только Сергей Бубка и его брат.

Журналисты Bihus.Info обнаружили три контракта на поставку топлива для структур оккупантов, которые были опубликованы на портале закупок России. По данным расследователей, фирма продает талоны на топливо, их можно использовать на заправках "Монблана". На временно оккупированных украинских территориях шесть заправок фирмы Бубки: четыре в Донецке, по одной – в Макеевке и возле Волновахи.

Контракты с россиянами подписаны братом Бубки Василием. В регистрационных документах указано, что он является гражданином России. В то же время гражданство Сергея Бубки в этих же документах – украинское.

Но одним скандалом не закончилось. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич инициировал заседание комиссии атлетов НОК, где требовал рассмотреть вопрос о лишении Бубки членства в НОК. Что и превратилось в сам скандал. Даже за временное отстранение Бубки из всех членов комиссии атлетов НОК проголосовал лишь один ее представитель – Гераскевич.



Владислав Гераскевич / Фото 24 Канала

Затем спортсмену начали угрожать исключением из НОК Украины. В ответ Гераскевич задал несколько вопросов для выяснения фактических обстоятельств, однако в Комитете на них не ответили.

Я должен был быть заслушанным в течение недели, и уже 3 – 4 месяца меня игнорируют, на мои письма не отвечают, никакого ответа не получаю,

– рассказал спортсмен в интервью 24 Каналу.

Сам Бубка только через несколько месяцев прокомментировал расследование. В своем заявлении функционер начал утверждать, что не имеет никаких связей с Россией и отметил, что его работа направлена на поддержку украинского спорта и спортсменов.

Без УПЦ МП не обошлось: главные зашквары Ломаченко

Ну и конечно, какие скандалы без Василия Ломаченко? Здесь боксер является абсолютным "чемпионом". В начале года Ломаченко оказался в поле зрения украинских спецслужб. Все из-за его скандальных высказываний относительно УПЦ МП. Теперь страница боксера не доступна для пользователей инстаграм в Украине.

Василия изрядно возмутили рейды СБУ по храмам и церквям УПЦ МП. Ему померещилось "разрушение киевских храмов", как во время Второй мировой войны и притеснения пророссийской церкви. Таким образом Ломаченко попробовал сравнить действующую власть Украины с нацистами, что разрушает церковь из-за раскола. Конечно, он отреагировал и на "выселение" УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.

Спортсмен показал ролик с и.о. наместника Киево-Печерской лавры от ВЦУ архимандрита Авраамия, где тот начинает рассказывать, что поступки власти в отношении церкви неправильны и недопустимы.

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Но не церковью единой. Боксер также опубликовал видео, где Зеленского обвиняют в "уничтожении" Украины Речь идет о видео от "Союза православных журналистов" (которые являются сторонниками УПЦ МП). 28 января на ютуб-канале этого СПЖ было опубликовано видео под названием "Уничтожение УПЦ как технология уничтожения Украины". В описании к видео идет обвинение в сторону Президента Украины Владимира Зеленского и всех украинских властей.

Также Ломаченко засветился в объятиях с российским чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым. Известно, что он является выходцем из Дагестана. У него много фотографий с самопровозглашенным лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, который поддерживает войну России против Украины. И на этом он не остановился, после боя с Хейни за чемпионский пояс, Василий тепло поздоровался и обнялся с российским боксером Сергеем Ковалевым.

Ломаченко отказался также и от поздравлений ко Дню Независимости, зато без российских попов – ну никак. 24 августа Ломаченко опубликовал видео со словами российского иеросхимонаха Михаила о необходимости любить всех: "Проявление любви к ближнему может спасти великого грешника. Любовь покрывает все. Смиряться надо и за все благодарить. Терпеливое несение скорбей, чистая молитва и частое причастие помогает обрести внутренний мир".

Как украинские паралимпийцы стали жертвами коррупции

Несколько спортсменов с инвалидностью из разных регионов Украины и разных видов спорта заявили о давлении, угрозах и принудительных увольнениях из команд со стороны тренеров и руководства федераций или областных организаций "Инваспорта". Все потому, что некоторые из них прямо сказали о причастности к вероятным коррупционным схемам руководителей Паралимпийского комитета и отдельных спортивных федераций.

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Пока публично высказались по меньшей мере четверо спортсменов с инвалидностью: дзюдоисты Юрий Марченко и Ирина Гусева, каноист Сергей Емельянов и каратистка Инна Визир.

Марченко указывает, что не получил деньги за серебро на ЧМ. На это ему тренер ответил, что это произошло из-за "ошибки" с официальным оформлением Юрия в ровненской команде, куда он перешел из Днепропетровской области. Также параатлет рассказал, что у спортсменов якобы требуют 10% от всех выплат и "дерибанят между собой". Тренер Сергей Товчига утверждает, что условие о таком проценте существует еще с 2000-х. Спортсмен пожаловался на проблемы с обеспечением. Также, по его словам, в сборной присутствуют люди с российским гражданством. Он добавил, что в Паралимпийском комитете его игнорируют относительно этих заявлений.

Гусева рассказала, что ей не давали должным образом проходить реабилитацию после травм и пропускать соревнования. Она также вспомнила о 10% от призовых и добавила, что из-за этого на нее оказывали моральное давление. Она также говорит об угрозах, потому что собиралась в декрет, а ей якобы не хотели продлевать контракт. Также спортсменка вспомнила, что якобы без ее ведома ее ставку снизили вдвое.

Обращение Ирины Гусевой: смотрите видео

Емельянов отметил, что вместо него приняли решение о его завершении карьеры в команде, а также требовали заявление на увольнение. После того как спортсмен выставил на продажу паралимпийскую медаль в поддержку ВСУ, получил звонок с вопросом, почему он сделал это без разрешения. По его словам, у него требовали отдать гонорары за сотрудничество с "Моршинской".

В то же время в Паралимпийском комитете открестились от этих заявлений. Глава структуры Сушкевич назвал заявления параспортсменов кампанией против себя, циничной ложью и грязными и абсолютно мерзкими сообщениями. Он также заявил, что никаких системных коррупционных проблем в паралимпийском спорте нет. Также он сказал о готовности к судам, если до этого дойдет.