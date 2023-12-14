Сейчас в пресрелизе говорится о 6 россиянах и 5 белорусах. В день выпуска релиза там было 8 россиян и 3 белоруса.

Смотрите также Путин недоволен решением МОК: поедут ли российские спортсмены на Олимпиаду

Где могут выступить россияне и белорусы

"На сегодняшний день спортсмены в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) получили 11 квот на Олимпийские игры в Париже: шесть – в борьбе, три – в велоспорте, одну – в академической гребле и одну – в плавании", – сообщили представители ведущего олимпийского органа одному по русским каналам.

При этом МОК не уточняет, какие именно квоты принадлежат россиянам, а какие – белорусам. Известно только, что спортсмены РФ завоевали шесть лицензий, спортсмены РБ – пять.

Также известно, что ранее в рамках олимпийской квалификации спортсмены РФ завоевали четыре именных лицензии в борьбе и десять в дзюдо. Правда, именно их получение не гарантирует участие в Олимпиаде, поскольку для этого также необходимо получить допуск международной федерации и отвечать всем критериям.

Напомним, что Международный олимпийский комитет 8 декабря сообщил о том, что допустил российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Они будут выступать на соревнованиях по нейтральному статусу.