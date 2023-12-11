Чтобы продемонстрировать, как Томас Бах и его подчиненные "очень обеспокоены" войной, которую развязала страна-террористка на территории Украины, было принято решение, что россияне и белорусы будут соревноваться в нейтральном статусе. Это вызвало шквал критики в адрес МОК, ведь агрессорам не место на спортивных международных площадках.

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Россия не имеет права иметь своих представителей на Олимпиаде-2024

В стороне не остались и титулованные украинские спортсмены. Футболист Динамо Андрей Ярмоленко, теннисистка Марта Костюк, борец Жан Беленюк, пловец Михаил Романчук, а также легкоатлетки Анна Рыжикова и Ярослава Магучих записали видеообращение в организацию, в которой осудили такое позорное решение.

Российские спортсмены поддерживают войну – российские спортсмены едут на Олимпиаду. Россия презирает международное право – российские спортсмены едут на Олимпиаду. Россия убивает детей – российские спортсмены едут на Олимпиаду. Россия уничтожает города – российские спортсмены едут на Олимпиаду. Российским спортсменам не место на Олимпиаде,

– заявили украинские звезды спорта.

Смотрите видео с обращением украинских спортсменов в МОК

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Напомним, что ранее допуск россиян на Олимпиаду-2024 осудил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный, а также прокомментировал возможность бойкота со стороны украинской стороны.

Справка. Олимпиада-2024 состоится в Париже и продлится с 26 июля по 11 августа.