Украинский скелетонист Владислав Гераскевич начал сезон с собственных рекордов. Спортсмен говорит, что сейчас имеет более важные дела, чем выступления на КМ, они касаются недавнего решения МОК. Владислав призвал мир остановить войну еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. После своего спуска на Олимпиаде-2022 он показал табличку с надписью "Нет войне в Украине". После начала войны начал заниматься волонтерством, также скелетонист активно говорит о русской агрессии за рубежом.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала он рассказал о целях на нынешний сезон, прокомментировал скандальное решение МОК о возвращении россиян, а также вспомнил скандал о бывшем главе НОК Сергее Бубке.

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Напомним, что после двух этапов Кубка мира Владислав Гераскевич остается на шестом месте в общем зачете – в его активе 312 баллов.

"Мы все в теме отстранения россиян": как начался новый сезон

Расскажите о нынешнем сезоне, как оцениваете свои выступления на Кубках мира?

У нас этим летом была довольно хорошая подготовка. У нас отличный проект с детьми, и сейчас нас еще стало больше в команде. Настолько, что мы на следующей неделе проводим первый в истории нашей страны чемпионат Украины по скелетону.

Мы много тренировались, у нас была возможность выезда за границу, нам очень помогали зарубежные партнеры. Они оплачивали тренировки, проживание для детей. Мы имели возможность для всей команды готовиться к сезону. Конечно, я рад, что нам удавалось сочетать это с нашей волонтерской деятельностью и спортивно-политической.



Владислав после второго этапа КМ во Франции / Фото из инстаграма скелетониста

Начало Кубка мира получилось довольно неплохим, шестое место на Олимпийском треке, где были последние Игры. Были довольно неплохие заезды, нам удалось подобрать правильную полировку, и в целом мы удовлетворены результатом. На французском треке в Ла-Плане выступал во второй раз. Не все у нас получилось так, как хотелось. Заездами мы очень довольны, стартовым разгоном тоже, но немного не угадали с погодой и с полировкой, это помешало показать лучший результат. После двух этапов мы остаемся на шестой позиции в мировом рейтинге.

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Но к третьему этапу подготовка идет не лучшим образом, потому что мы все в теме отстранения россиян, а скорее – возвращения их под нейтральным флагом на Олимпийские игры. Поэтому я сейчас немного выпадаю из тренировок, потому что больше концентрируюсь на этом. На мой взгляд, сейчас это важнее.

Расскажите о планах и целях на сезон.

Во-первых, на этом этапе в Иглсе у нас будет выступать на Кубке мира Ярослав Лавренюк. Он в прошлом сезоне завоевал вторую квоту на Кубок мира, будет представлять Украину вместе со мной. Также он будет присоединяться к некоторым этапам этого сезона. Цели на сезон у нас интересные. Опять же, будем смотреть, как все будет происходить с возвращением россиян к Играм, потому что сейчас я очень глубоко в этой теме. Но, в общем, мы хотим остаться в Топ-10 общего рейтинга Кубка мира. Есть у нас несколько гонок в сезоне, где мы хотим хорошо выступить. На них будем настраиваться.

Также в этом сезоне следует начинать тестирование перед Олимпийскими Играми. Уже нужны какие-то идеи, некоторые уже в плане, нужно начинать реализовывать. Сейчас то время, когда мы должны это делать, потому что после следующего сезона уже начинается Олимпийский сезон. В следующем – нужно доделывать то, что мы должны начать тестировать в этом году. И уже во время Олимпийского сезона привыкать к новой технике. Это и есть наш план.

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Большая цель этого сезона, на которую мы потратили очень много сил, времени и ресурсов – это Юношеские Олимпийские игры. Мы уже узнали, что выбрали две лицензии на них. Украину будут представлять Ярослав Лавренюк и Владислав Клименко. Я очень рад, что у нас увеличивается представительство. Очень рад, что Владислав Клименко отобрался, потому что ему всего 14 лет, а соперникам до 18 лет.

Для меня это очень ценно, ведь Владислав познакомился со скелетоном именно по нашим благотворительным тренировкам, которые мы проводили позапрошлым летом в Украине. Мы проводили эти тренировки на разных деоккупированных территориях. Он был очень заинтересован в этом виде спорта. Мы его пригласили к нам на тренировку в Киеве. Приятно, что мы можем с помощью спорта помогать детям проходить реабилитацию и находить для себя что-то интересное в жизни.

Где пройдет чемпионат Украины?

Он состоится в австрийском Иглсе. Здесь трек самый простой в мире. Я наверное не ошибусь, если так скажу. Младшему скелетонисту в нашей команде 10 лет. И он уже этот трек сверху проехал. Он уже довольно успешно катается. Для детей он доступен в плане навыков пилотирования.

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"Атлеты – это тот рупор, который слышат": о медийной работе

Вы выше упоминали о борьбе по отстранению россиян, это заключается в медийной работе?

На мой взгляд, спортсмены должны присоединяться к этой медийной работе, потому что атлеты – это тот рупор, который слышат. И мы должны использовать это, доносить те идеи и ту позицию, которую мы имеем. Плюс, по моему мнению, некоторые наши спортивные организации недорабатывают и просто не выполняют надлежаще свою работу. Объем работы обычно недостаточен, поэтому спортсмены должны принимать эту роль и защищать страну в этой сфере.

Работа состоит в том, чтобы доносить позицию, задавать вопросы МОК через западную прессу. К примеру, за этот вечер это уже третье интервью для меня.

Можно ли изменить решение МОК? Я считаю, что да. К примеру, надо говорить с организаторами Олимпийских Игр. Здесь уже речь идет не о МОК, а о Франции. Надо доносить свою позицию до французского населения. Объяснять, почему российские спортсмены причастны к войне Украины, давать примеры. И я рад, что наши украинские СМИ выполняют огромный объем работы.

К примеру, Base of Ukrainian Sport публикуют многие доказательства о сборах российских команд в Крыму, также они собирают доказательства с бранью. Tribuna.com имеет в своей базе более 600 российских спортсменов, поддерживающих вторжение России.

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Мы также должны освещать и показывать, что российские спортсмены поддерживают войну. Мы не можем их отделять от российских властей. Ну и тоже с белорусами. Стараемся эти все вещи доносить, стучаться в эту дверь, которая для нас сегодня закрыта.

Может ли вернуть россиян Международная федерация скелетона

Некоторые Международные Федерации постепенно начали возвращать россиян к выступлениям. Может ли Международная федерация бобслея и скелетона сделать то же самое?

Да, и это потому, что МОК оказывает большое давление на эти федерации. Многие федерации очень зависимы от Международного олимпийского комитета. Потому они принимают подобные решения.

В некоторых федерациях ситуация другая – большое пророссийское лобби. И, к сожалению, очень часто в этих случаях наши украинские федерации не делают достаточное количество работы. Многие наши спортсмены также не имеют какой-либо четкой позиции и не защищают интересы Украины. Такое, к сожалению, мы тоже имеем.

К примеру приведу Международную федерацию по борьбе. В исполкоме есть господин Мамиашвили, полковник армии России. Он поддерживает правительство России, оно очень тесно связано с ним. И он остается на этом посту. Я не видел ни одного заявления украинских борцов, где они требовали лишить его этого поста. Так же у нас есть еще ряд видов спорта, где такая же ситуация.



Владислав вместе с отцом / Фото с инстаграма спортсмена

У нас россияне отстранены уже второй сезон подряд. На втором Конгрессе даже не поднимался вопрос об их возвращении, даже не было никакого голосования. Возможно ли возвращение? Да. Потому что все же наша федерация, она не самая большая. Будем ли бороться? Конечно, да. Мы также будем сражаться, будем отстаивать то, что они должны быть отстранены. И будем делать все возможное, чтобы это отстранение осталось в силе. Для этого нужно общаться со всеми представителями федерации.

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Мы будем собирать доказательства поддержки войны русскими спортсменами. Есть большое количество материала о том, как скелетонисты из России посещали Крым для тренировочных сборов. Это уголовное дело. То есть, в перспективе это может перерасти в международные санкции, например, на федерацию. Тогда он может быть отстранен от членства Международной федерации. Тогда спортсмены могут быть допущены только в качестве беженцев. А там критерии допуска совсем не такие, как критерии, которые сегодня предлагает МОК.

Очень много направлений работы, которые нужно реализовывать, и будем работать над этим. Но точно скажу, что у нас может произойти возвращение россиян, мы будем делать все возможное, чтобы этого не произошло. То, что мы делаем, в принципе уже два сезона подряд.

У меня нет цели разрушить русский спорт. У меня нет цели разрушить жизнь русских спортсменов. У меня одна цель – защитить украинцев, защитить наше государство от российской пропаганды. То есть, уменьшить влияние российской пропаганды, или уменьшить те инструменты, которые они используют. И спорт является одним из инструментов. Если российские спортсмены являются соучастниками преступлений, активно поддерживают войну, они не должны быть допущены к международной спортивной арене.

Но все же, если они будут допущены, мы будем стараться всеми силами участвовать в разработке критериев нашей федерации. Будем стараться делать все возможное, чтобы представитель нашей федерации также был в той комиссии, которая будет проверять спортсменов из России.

Чтобы мы также имели представительство и возможность проверять спортсменов, которые будут допущены. Будем делать все, чтобы те спортсмены, активно поддерживающие войну, которые являются соучастниками преступлений, не могли выступить на соревнованиях. Как это сейчас происходит во многих международных федерациях.

Обратите внимание! 8 декабря МОК официально разрешил россиянам и белорусам соревноваться на летних Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Соответствующее решение утвердил исполнительный совет организации. Атлеты из России и Беларуси смогут выступать в Париже только как "нейтральные".



В то же время, запрещается использование государственной символики этих стран, как и участие в турнирах членов вооруженных сил двух государств.

"Это абсолютно недопустимо": о скандальном решении МОК

Какова была первая реакция, когда вы узнали о решении МОК? Было ли это для вас очевидно?

Я был удивлен, что решение было одобрено именно сейчас. Раньше они говорили, что это будет решено в марте. Я точно не был удивлен или в шоке, потому что они это решение готовили. И готовили его уже очень долго. И уже до того, через месяц – два, начались первые заявления, где они начали говорить о том, что следует отделять российских спортсменов от власти России. Тогда это уже были такие первые колокольчики, что решение точно будет.

Моя позиция не изменилась, возвращение российских спортсменов – это безумие. Это подыгрыш российской пропаганде. Это совершенно недопустимо.



Гераскевич попал в топ-6 на первом этапе КМ / Фото с инстаграма спортсмена

А как думаете, почему МОК, мягко говоря, закрывает на это глаза? Ну некоторые же факты очевидны, что российский спорт не вне политики.

Это хороший вопрос, здесь много факторов:

Во-первых, было немало информации, что Путин поддерживал избрание Томаса Баха на пост президента МОК. Было несколько источников, которые об этом сообщали.

Во-вторых, мы видим особое отношение к России уже не в первый раз. Помните самый большой допинговый скандал с участием России. Тогда даже было какое-то очень специфическое отношение к ним. Многие федерации и страны выступали за их отстранение. Были какие-то спортсмены отстранены, и то не все употреблявшие допинг. И это уже можно воспринимать как особое отношение к России со стороны Олимпийского комитета.

Третье – это большое лобби россиян. Оно немного сократилось с помощью работы наших СМИ, с помощью доказательств, которые мы собирали, с помощью тех месседжей, которые доносили. Я говорю о членах МОК и о тех комиссиях от комитета. Эти комиссии также оказывают большое влияние на мнение МОК. И в тех комиссиях до недавнего времени было очень много россиян, они до сих пор там остаются, но часть из них была отстранена с помощью этой нашей совместной работы. И там до сих пор есть очень сомнительные персонажи, как Исинбаева, которая остается майором армии России.

Хотя она говорит, что не майор армии России. Но также у нас очень много вопросов, как МОК проверяет российских спортсменов. По-моему, они не могут их проверить, каким образом они берут доступ к военным контрактам людей из России. Это остается загадкой. Хотя в МОК отрицают ее причастность к армии России, но в сети очень много фото, где Исинбаева вместе с Шойгу в военной форме.

Также отмечу, что у Украины очень слабая позиция представительства в МОК. Я говорю о господине Бубке, который, не секрет, является очень близким человеком к Томасу Баху.



Детские тренировки в рамках Generali München Marathon / Фото с инстаграма спортсмена

"Абсолютно абсурдные вещи": чем закончился скандал по поводу Бубки

Кстати, о Бубке, чем закончился скандал по поводу угроз исключить вас из комиссии атлетов НОК?

К слову, журналисты Bihus.Info опубликовали материал, в котором говорится, что российская фирма "Монблан", принадлежащая бывшему легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и сотрудничает с террористами. После этой информации Гераскевич инициировал заседание комиссии атлетов НОК, он потребовал рассмотреть вопрос о лишении Бубки членства в Комитете.

Для меня это остается удивительным. До выхода расследования к Бубке обращались журналисты. После публикации расследования с ним снова связывались. Но было снова игнорирование. Лишь через несколько месяцев он выставил какое-то видео с оправданием. Но я не понимаю почему нужно было сколько ждать.

Но вернемся к тому, каковы последствия. Тогда начали процедуру моего исключения из комиссии атлетов НОК Украины, то есть захотели исключить не Бубку, а меня. Видел обращение ко мне от нравственной комиссии НОК Украины, они предложили, чтобы меня выслушали, предоставили какие-то жалобы на меня. В ответ я задал им несколько вопросов для выяснения фактических обстоятельств, они на них не ответили. Я должен был быть заслушанным в течение недели, и уже 3 – 4 месяца меня игнорируют, на мои письма не отвечают, никакого ответа не получаю.

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Те жалобы – абсолютно абсурдные вещи. Люди писали, что мои действия не способствуют победе Украины. В то же время все говорили, что Бубка является хорошим человеком. Ну, наверное, господин Бубка очень долго был на этом посту, и он оказывает очень большое влияние на людей, которые являются членами НОК Украины. Надеюсь, что это влияние будет уменьшаться, и мы через некоторое время можем увидеть хоть какой-нибудь функционирующий спортивный орган.

Ну, например, у нас было заседание комиссии атлетов МОК. Это было за день до решения о возвращении русских спортсменов. На этом заседании присутствовал Томас Бах. Во время заседания была часть вопрос – ответ. То есть спортсменам дали возможность задать какие-либо вопросы к Комитету. Такое право получить было достаточно непросто.

И вот дали это слово Валерию Андрейцеву. Он читал свой вопрос, но он был непонятен, потому что он английским не владеет. Соответственно – его никто не понял. Мы получили такой же ответ от МОК, потому что никто ничего не понял. Вопрос, зачем НОК Украины эти представители, если они не понимают английский язык. Какая из этого выгода? То же касается других представителей. Какой смысл ехать на международные форумы, если они не владеют английским? О чем договариваться? Я этого не понимаю. Отправляйте спортсменов, знающих английский, которые могут общаться. Ну нет смысла собирать людей просто, чтобы они съездили, просто чтобы они там были.

Гераскевич начал сезон: смотрите видео

"Бойкот не является хорошим вариантом": что делать Украине с решением МОК

Что вообще делать украинским спортсменам на Олимпиаде: выступать или бойкотировать? Как бы вы поступили в этой ситуации?

Ну опять-таки очень сложный вопрос. Потому что с одной стороны – недопустимо выступать вместе с ними. И особенно, как МОК отмечал в своих заявлениях, что мы должны вступать в духе мира, дружбы, олимпийских ценностей. То есть, конечно, что никакой дружбы и какого-либо единства, мира между нами и российскими спортсменами, поддерживающими войну, нет.

Но с другой стороны, мы не должны забывать другое, что Олимпийские игры – это большая медийная платформа. Если мы не выступим, то просто отдаем эту платформу для того, чтобы российские спортсмены объединялись, дружили с другими странами, создавали какие-то свои коалиции вокруг себя. Это уже дает достаточно пищи для русской пропаганды.

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Не думаю, что бойкот является хорошим вариантом. На мой взгляд, нужно делать протесты на Олимпийских играх. Есть отличный пример, который сработал Паралимпиаде-2022. Тогда россиян сначала допустили, но большинство стран заявили, что не будут выступать с представителями России. Тогда МОК срочно изменил свою позицию, паралимпийские игры прошли без россиян. Поэтому я считаю, что, возможно, таким образом надо делать. Ехать на Олимпийские игры и там убеждать спортсменов бойкотировать соревнования.

Мы должны понимать, что Олимпийские игры – это не о национальных комитетах, не о Бахе, это не о каких-то закулисных играх. Это в первую очередь о спортсменах, которые там участвуют. Это о лучших спортсменах со всего мира, соревнующихся в своих дисциплинах. Если спортсмены скажут, что будут бойкотировать турнир в случае участия россиян, МОК будет вынужден изменить решение.

Второе, что еще можно делать – создавать давление на французов, чтобы они изменили решение. Если это, скажем, обращение к должностным лицам не работает, если обращение в НОК Франции не работает. У нас есть посольства во многих странах. Это работа посольства, доносить позицию Украины по всем другим странам, то есть обращаться к обычным гражданам и доносить нашу позицию. Я считаю, что это может изменить сегодняшнее решение и может также защитить Украину в этой сфере.