Главная тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что они отказываются выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

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Почему сборная России по гимнастике отказывается ехать на Олимпиаду

Также россиянка заявила, что выступление в нейтральном статусе является для них стыдом. А также ее подопечные больше не будут выступать без флага и гимна, добавила она.

"Мы в Европе недавно могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую отбирали бы для художественной гимнастики.

Это будет стыд, если мы поедем туда. Я считаю, что это будет очень унизительно для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России", – сказала Винер.

Отметим, что отбор на Олимпиаду пройдет через континентальные соревнования в 2024 году

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