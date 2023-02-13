У Василия Ломаченко наибольшее количество подписчиков в инстаграм среди украинских спортсменов – более 2,1 миллиона. Но вместо того, чтобы использовать эту аудиторию для распространения информации о войне в Украине, он занимается религиозной пропагандой. Вот только не в пользу Украины.

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Все это привело к тому, что теперь страница Ломаченко в инстаграм недоступна для просмотра из Украины. Но боксера это мало смущает. Он и дальше публикует видео не религиозную тематику авторства поклонников УПЦ МП. К таковым относится и так называемый "Союз православных журналистов".

28 января на ютуб-канале этого СПЖ было опубликовано видео под названием "Уничтожение УПЦ как технология уничтожения Украины". В описании к видео следует обвинение в сторону президента Украины Владимира Зеленского. И всей украинской власти.

"В День Соборности Зеленский заявил, что если не достичь единства украинцев, то независимость Украины будет утрачена. И в то же время власть с униатами и ПЦУ откровенно уничтожает УПЦ, в которой находятся миллионы украинцев. То есть, государство своими руками уничтожает единство страны", – убеждены авторы этого видео.

В самом видео есть попытка "отбелить" УПЦ МП от имеющихся обвинений в том, что их адепты являются сторонниками Кремля. И переложить вину на других.

И именно это видео на своей странице в инстаграме решил опубликовали Василий Ломаченко. И добавил подпись к нему цитатой Зосимы Палестинского "Не все то, что замышляют люди, могут уже и сделать, но только то, что попускается им от Бога".