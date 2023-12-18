В частности, об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Он сказал, что не будет участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе на условиях МОК, сообщают росСМИ, передает 24 Канал.

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Чем недоволен россиянин

Российский спортсмен заявил, что его страна никогда не сдается. А также упомянул своего президента Путина.

"Моя страна никогда не сдавалась и всегда исходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, нужно верить в великий российский народ. Я хочу этому отвечать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Россия – велика. Сейчас мы имеем замену международным стартам, но их тоже хотят запретить.

Я не иду на поводу в МОК, за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта чушь не осядет ко дну и наша вода снова не станет чистой.

Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране", – сказал Рылов.

Справка. Отметим, что Рылов активно и открыто поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину. К примеру, в марте 2022 года он принял участие в провоенном митинге на "Лужниках".

Рылов не единственный