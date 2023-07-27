Однако украинским спортсменам можно соперничать только в том случае, если россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом. Первая украинско-российская дуэль после отмены Украиной бойкота была зафиксирована на чемпионате мира по фехтованию. Наша лидерка в сабле Ольга Харлан противостояла россиянке Анне Смирновой, пишет 24 Канал.
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Никаких рукопожатий с врагом
Украинцы удалось опозорить российскую саблистку уже в первом раунде. Счет встречи разгромен 15:7 в пользу Харлана.
После поединка россиянка пошла в сторону Ольги, чтобы пожать ей руку. Однако это не было в планах Харлана. Украинская саблистка не позволила Смирновой приблизиться к ней, выдвинув саблю вперед. Украинка не пожала руку представительнице страны-агрессора, которая ежедневно обстреливает родной город Ольги – Николаев, где продолжает жить часть ее семьи.
Харлан не пожала руку россияне на ЧМ / Скриншот с трансляции
В этот момент Ольга что-то резко, но коротко сказала в сторону россиянки. Можно только догадываться, что Смирнова услышала в свою сторону. Возможно, Харлан ей объяснила такой поступок и затронула тему войны.
Была информация, что из-за отсутствия рукопожатий Харлан могут дисквалифицировать. В пункте 122 правил FIE от января 2021 года говорится, что поединок не заканчивается, пока обе фехтовальщицы после победного укола не поздравят друг друга, рефери и зрителей.
Смирнова ждала решения прямо на дорожке / Скриншот по трансляции
Однако впоследствии это было опровергнуто. Ведь в регламенте ЧМ нет пункта о рукопожатии. Но в фехтовании не обязательно давить руку, можно просто выдвинуть саблю. Ольга же не стала прикасаться к сабле соперницы, но выдвинула ее перед свергнутой ею оппоненткой.
Судьи после продолжавшейся 50 минут консультации не изменили свое решение и зафиксировали победу Харлан.
Прямая трансляция ЧМ по фехтованию (встреча Харлана вторая по ходу онлайна)