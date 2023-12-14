Бах выступил в защиту решения разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Он назвал войну в Украине "одной из 28".

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Скандальное заявление Томаса Баха

"Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств. Это одна из 28 войн и конфликтов в мире, а все остальные спортсмены соревнуются мирно", – сказал Бах.

Также президент МОК отверг угрозы бойкота, заявив, что не соглашающимся странам "разрешено иметь разные политические взгляды".

Отметим, 8 декабря Международный олимпийский комитет сообщил о том, что допустил российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Они будут выступать на соревнованиях по нейтральному статусу.

В Комитете обещают, что санкции в отношении российских и белорусских государств и правительств остаются в силе на время Олимпийских игр.

Россияне и белорусы смогут выступать на Играх в личных стартах, команды не будут допущены к соревнованиям. Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа.

По состоянию на 8 декабря 2023 только 11 "нейтральных атлетов" выполнили критерии допуска для участия в Олимпиаде-2024 - 8 с российским паспортом и 3 с белорусским.

Ранее в МОК также сообщали, что активно поддерживающие войну атлеты не будут допущены к Олимпиаде-2024. То же касается и персонала сборных. Не будут допущены также атлеты, находящиеся на контракте в вооруженных силах России или Беларуси или других военных формирований.