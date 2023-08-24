Украинский спорт сплотился вокруг помощи нашей стране в войне с Россией. Впрочем, некоторые спортсмены действуют в интересах врага и проявляют откровенную непатриотическую позицию, пишет 24 канал.

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Одним из наиболее ярких примеров есть боксер Василий Ломаченко. Спортсмен закрыл свою инстаграмму-страницу для граждан своей страны и публикует там антиукраинские религиозные посты.

В День независимости Украины на десятый год войны Василий решил не поздравлять страну с праздником, а изложить очередной религиозный пост. Ломаченко опубликовал видео со словами российского иеросхимонаха Михаила о необходимости любить всех.

Проявление любви к ближнему может спасти великого грешника. Любовь покрывает все. Смиряться надо и за все благодарить. Терпительное несение скорбей, чистая молитва и частое причастие помогает обрести внутренний мир,

– говорится в ролике.

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Ожидаемо этот пост произвел фурор у сторонников рашизма из России. Василия начали хвалить за эти слова, говорить "Россия с тобой" и называть его "единственным защитником истинной веры в хаосе мракобесия".

Неудивительно, что пророссийскому Ломаченко более приятно читать такие комментарии, поэтому для украинцев и заблокирован доступ. Недавно Василий проигнорировал акт терроризма от россиян в Чернигове. опубликовав цитату еще одного русского архимандрита.