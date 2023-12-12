Международный олимпийский комитет разрешил спортсменам с российскими и белорусскими паспортами соперничать на Олимпиаде-2024. Пока известно об 11 атлетах из стран-агрессоров, которые уже квалифицировались на соревнования.

Читайте также Выступать или бойкотировать: Саладуха рассказала, что делать украинским спортсменам с Олимпиадой

Олимпийские принципы не имеют ничего общего с террором и убийствами

Однако даже белый нейтральный флаг не скроет кровь украинцев, жизнь которых унесла Россия и ее сателлит Беларусь. Именно поэтому президенты Литвы, Эстонии и Латвии призвали МОК упразднить допуск атлетов стран-террористок.

Это очень неутешительное решение. Я надеюсь, что его могут пересмотреть и исправить. Мы уже видим реакцию разных федераций. Думаю, что олимпийские принципы не имеют ничего общего с террором, убийствами или разрушениями. Поэтому видеть такие решения сейчас, на критическом этапе войны в Украине, очень неутешительно,

– сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Такого же мнения придерживается лидер Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, страны Балтии и Украина готовы к бойкоту.

На мой взгляд, если ничего не изменится, увидеть украинских или латвийских спортсменов будет очень трудно. Но это, безусловно, решение, которое должно принять правительства и спортивные сообщества в каждой стране. Конечно, оно должно быть хорошо скоординировано с единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские страны, которые не удовлетворены этим решением МОК.

– заверил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Абсолютно неприемлемым назвал решение МОК президент Эстонии Алар Карис, а потому ожидает отмены допуска.

Ранее мы сообщали, что латвийский баскетболист Наурис Миезис готов к бойкоту Игр-2024, если россияне и белорусы будут допущены к соревнованиям. Олимпийский чемпион Токио-2020 по баскетболу 3х3 публично выразил свое возмущение решением МОК.