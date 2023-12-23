Цього року зі скандалами "допомогла" Росія, яка намагається повернутися на міжнародну спортивну арену. Представники країни-агресорки намагалися провокувати українських атлетів на міжнародних змаганнях. МОК тим часом вирішив закрити очі на російських спортсменів, які підтримують війну, та допустив їх до Олімпіади в Парижі. Дехто ж продовжує співпрацювати з окупантами, а дехто – досі підтримувати УПЦ МП. 24 Канал пригадує основні скандали в українському спорті за 2023 рік.

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Рішення МОК щодо допуску росіян на Олімпіаду

Одним із найгучніших скандалів стало допущення росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі. 8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно оголосив, що росіяни та білоруси зможуть виступити на Іграх у нейтральному статусі.

Наразі йдеться про 6 росіян і 5 білорусів. У день випуску релізу там було 8 росіян і 3 білоруси. У МОК не уточнюють, які саме з квот належать росіянам, а які – білорусам. Відомо, що спортсмени з Росії завоювали шість ліцензій, спортсмени з Білорусі – п'ять.

Відповідне рішення сколихнуло не лише український спорт, а й світову спільноту. Зокрема, країни Балтії виступили проти рішення МОК, вони вимагають Комітет не допускати росіян та білорусів до турніру. Відповідні заяви зробили президенти Латвії, Литви та Естонії.

Лідери держав нагадали МОК про війну в Україні, а також додали, що якщо ж рішення не змінять, то атлети їхніх країн бойкотуватимуть змагання.

Також відповідне рішення засудили в Чехії. Місцевий журнал Reflex за допомогою штучного інтелекту згенерував форму для представників Росії на Олімпійських іграх. Спортивна уніформа, яку опублікував журнал, відповідає вчинкам Росії – вона вся заплямована кров'ю.

Також у виданні наголосили, що теза про те, що спорт поза політикою, – недоречна. Оскільки найтитулованіші спортсмени Росії продовжують пропагувати та виправдовувати злочини своєї країни.

Яка форма підійшла б росіянам на думку чеського журналу: дивіться фото

Українські атлети активно виступають щодо рішення МОК, вони сподіваються, що Комітет все ж таки одумається. Осторонь не залишилися й титуловані українські спортсмени.

Футболіст Динамо Андрій Ярмоленко, тенісистка Марта Костюк, борець Жан Беленюк, плавець Михайло Романчук, а також легкоатлетки Анна Рижикова та Ярослава Магучіх записали відеозвернення до організації, у якому засудили таке ганебне рішення.

Українські атлети звернулися до МОК: дивіться відео

Та у МОК наразі не планують нічого змінювати. Про це свідчить одна із заяв очільника Комітету Томаса Баха. Він назвав війну в Україні однією з 28-ми воєн світу. Однак російські спортсмени замовчують злочини своєї країни, ба більше, дехто з них навіть вдається до пропагування війни. Варто лише згадати воєнний мітинг в "Лужниках", де десятки російських атлетів вийшли разом з президентом Росії Путіним.

Та самих росіян відповідне рішення теж не влаштовує, вони вимагають зняття всіх обмежень. До прикладу, головна тренерка збірної Росії з художньої гімнастики Ірина Вінер заявила, що вони відмовляються виступати на Олімпіаді-2024 у Парижі в нейтральному статусі.

Про це також заявив російський плавець Євген Рилов, він стверджує, що "вірний своїй країні". Судячи з риторики МОК, складається враження, що Комітет швидше може піти на поступки росіянами ніж українцям. Але звісно, це лише припущення.

Провокація росіянки на ЧС щодо Харлан

Ще один скандал не минувся без участі російських спортсменів. У липні українська фехтувальниця Ольга Харлан вийшла на старт особистого турніру на чемпіонаті світу. У першій сутичці вона змагалася з "нейтральною" фехтувальницею з Росії – Анною Смірновою.

Українка впевнено перемогла росіянку – 15:7. Однак на цьому просто так спортсменки не розійшлися. Після завершення сутички обидві фехтувальниці мали "привітати" одна одну. Так, відповідне правило вказано в регламенті Міжнародної федерації фехтування.

Українка відмовила в рукостисканні, Харлан після сутички висунула вперед зброю, запропонувавши "стукнутися" шаблями. Однак росіянку таке не влаштовувало, Смірнова хотіла саме від Ольги рукостискання, від пропозиції українки вона відмовилася. Чи дивує рішення українки? Ні, цілком логічно. Однак росіянку це обурило.

Вчинок Харлан на ЧС: дивіться відео

Після цього Харлан покинула доріжку. Смірнова ж натомість залишилася, вона почала вимагати дискваліфікації українки. Тож росіянка деякий час сиділа на стільці, очікуючи рішення від організаторів турніру.

Після скарг росіянки Ользі показали чорну картку, однак за добу її "відтермінували". Харлан змогла фехтувати у складі збірної України у команді. У серпні Харлан зазначила, що офіційно ще не отримала чорну картку від FIE.

Зазначимо, що чорна картка передбачає заборону на виступи у 60 днів. Однак 21 жовтня Ольга офіційно повернулася до змагань, вона виступила на "сателіті" в Стамбулі, де здобула перемогу.

Бубка продає пальне окупантам: резонансне розслідування

Ще один скандал, який не обійшовся без Росії. Тільки тут вже "допомогли" не росіяни, а росіянам. Улітку журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, у якому йдеться про те, що фірма "Монблан", що належить титулованому легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та продає пальне російським окупантам.

За даними видання, у травні 2023 року компанія уклала офіційні контракти з росіянами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

До початку російської агресії у 2014 році "Монблан" брав участь в українських тендерах і вигравав підряди на постачання пального та їжі на мільйони гривень щороку. Після окупації Донецька фірма змінила юридичну адресу на, в той час іще не окуповану, Волноваху і продовжила брати участь в українських тендерах. Востаннє це було у 2018 році.

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Однак на початку 2023-го компанія Бубки з'явився в російському реєстрі юридичних осіб після того, як в Росії ухвалили закон, що всі компанії на окупованих територіях мають робити документи відповідно до законодавства Росії. У російських базах адреса реєстрації фірми зазначена як Донецьк, а власниками компанії записані лише Сергій Бубка та його брат.

Журналісти Bihus.Info виявили три контракти на постачання пального для структур окупантів, які були опубліковані на порталі закупівель Росії. За даними розслідувачів, фірма продає талони на пальне, їх можна використати на заправках "Монблану". На тимчасово окупованих українських територіях шість заправок фірми Бубки: чотири в Донецьку, по одній — у Макіївці та біля Волновахи.

Контракти з росіянами підписані братом Бубки Василем. У реєстраційних документах зазначено, що він є громадянином Росії. Натомість громадянство Сергія Бубки в цих же документах – українське.

Та одним скандалом не закінчилося. Український скелетоніст Владислав Гераскевич ініціював засідання комісії атлетів НОК, де вимагав розглянути питання про позбавлення Бубки членства в НОК. Що й перетворилося на сам скандал. Навіть за тимчасове відсторонення Бубки з усіх членів комісії атлетів НОК проголосував лише один її представник – Гераскевич.



Владислав Гераскевич / Фото 24 Каналу

Потім спортсмену почали погрожувати виключенням з НОК України. У відповідь Гераскевич поставив кілька запитань для з'ясування фактичних обставин, однак у Комітеті на них не відповіли.

Я мав бути заслуханим протягом тижня, і вже 3 – 4 місяці мене ігнорують, на мої листи не відповідають, ніякої відповіді не отримую,

– розповів спортсмен в інтерв'ю 24 Каналу.

Сам Бубка лише через декілька місяців прокоментував відповідне розслідування. У своїй заяві функціонер почав стверджувати, що не має жодних бізнесових зв'язків зі Росією та зазначив, що його робота спрямована на підтримку українського спорту та спортсменів.

Без УПЦ МП не обійшлося: головні зашквари Ломаченка

Ну і звісно, які ж скандали без Василя Ломаченка? Тут боксер є абсолютним "чемпіоном". На початку року Ломаченко опинився в полі зору українських спецслужб. Все через його скандальні висловлювання щодо УПЦ МП. Тож тепер сторінка боксера не доступна для користувачів інстаграму в Україні.

Василя неабияк обурили рейди СБУ по храмах та церквах УПЦ МП. Йому привиділося "руйнування київських храмів", як під час Другої світової війни та утиски проросійської церкви. У такий спосіб Ломаченко спробував порівняти чинну владу України з нацистами, що руйнує церкву через розкол. Звісно, що він відреагував і на "виселення" УПЦ МП з Києво-Печерської лаври.

Спортсмен показав ролик із в.о. намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрита Авраамія, де той починає розказувати, що вчинки влади щодо церкви є неправильними та неприпустимими.

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Та не церквою єдиною. Боксер також опублікував відео, де Зеленського звинувачують в "уничтоженіі" України. Мовиться про відео від "Союзу православних журналістів" (які є прихильниками УПЦ МП). 28 січня на ютуб-каналі цього СПЖ було опубліковано відео під назвою "Уничтожение УПЦ как технология уничтожения Украины". В описі до відео йде звинувачення в бік Президента України Володимира Зеленського та всієї української влади.

Також Ломаченко засвітився в обіймах з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачевим. Відомо, що він є вихідцем з Дагестану. У нього є багато світлин з самопроголошеним лідером Чечні Рамзаном Кадировим, який підтримує війну Росії проти України. І на цьому він не зупинився, після бою з Хейні за чемпіонський пояс, Василь тепло привітався та обійнявся із російським боксером Сєргєєм Ковальовим.

Ломаченко відмовився також і від привітань до Дня Незалежності, зате без російських попів – ну ніяк. 24 серпня Ломаченко опублікував відео зі словами російського ієросхимонаха Михайла про необхідність любити усіх: "Прояв любові до ближнього може врятувати великого грішника. Любов покриває все. Смирятися треба і за все дякувати. Терпляче несення скорбот, чиста молитва і часте причастя допомагає здобути внутрішній мир".

Як українські паралімпійці стали жертвами корупції

Кілька спортсменів з інвалідністю з різних регіонів України та різних видів спорту заявили про тиск, погрози та примусові звільнення з команд з боку тренерів і керівництва федерацій або обласних осередків "Інваспорту". Все через те, що дехто з них прямо сказав про причетність до ймовірних корупційних схем очільників Паралімпійського комітету та окремих спортивних федерацій.

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Наразі публічно висловилися щонайменше четверо спортсменів з інвалідністю: дзюдоїсти Юрій Марченко й Ірина Гусєва, каноїст Сергій Ємельянов та каратистка Інна Візір.

Марченко вказує, що не отримав гроші за "срібло" на ЧС. На це йому тренер відповів, що це сталося через "помилку" з офіційним оформленням Юрія у рівненській команді, куди він перейшов з Дніпропетровської області. Також параатлет розповів, що у спортсменів нібито вимагають 10% з усіх виплат і "дерибанять між собою". Тренер Сергій Товчига стверджує, що умова про такий відсоток існує ще з 2000-х. Спортсмен поскаржився на проблеми з забезпеченням. Також, за його словами, в збірній присутні люди з російським громадянством. Він додав, що в Паралімпійському комітеті його ігнорують щодо цих заяв.

Гусєва ж розповіла, що їй не давали належним чином проходити реабілітацію після травм та пропускати змагання. Вона також згадала про 10% від призових та додала, що через це на неї чинили моральний тиск. Вона також стверджує про погрози, через те, що збиралася в декрет, а їй нібито не хотіли продовжувати контракт. Також спортсменка згадала, що нібито без її відома її ставку знизили вдвічі.

Звернення Ірини Гусєвої: дивіться відео

Ємельянов зазначив, що замість нього ухвалили рішення про його завершення кар'єри в команді, а також вимагали заяву на звільнення. Після того, як спортсмен виставив на продаж паралімпійську медаль на підтримку ЗСУ, отримав дзвінок із запитанням, чому він зробив це без дозволу. За його словами, у нього вимагали віддати гонорари за співпрацю з "Моршинською".

Натомість у Паралімпійському комітеті відхрестилися від цих заяв. Очільник структури Сушкевич назвав заяви параспортсменів кампанією проти себе, цинічною брехнею та брудними й абсолютно мерзотними повідомленнями. Він також заявив, що ніяких системних корупційних проблем у паралімпійському спорті немає. Також він сказав про готовність до судів, якщо до цього дійде.