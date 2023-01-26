Уже не первый год украинский боксер отмечается своими скандальными заявлениями и публикациями в социальных сетях. После чего на Василия Ломаченко полилась целая гора хейта от украинцев и его поклонников. Ломаченко уже даже попал в объектив СБУ, пишет 24 канал.

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Закрыл доступ для жителей Украины

Чтобы уменьшить хейт, боксер сделал свою страницу в инстаграмме недоступной для украинцев. Случилось это довольно недавно, ведь несколько дней назад можно было спокойно перейти на страницу Ломаченко в инстаграмме.

К сожалению, страница недоступна. Ссылка, по которой вы перешли, может быть повреждена, или страница удалена,

– говорится при переходе на страницу Ломаченко.

Сначала можно подумать, что на страницу боксера просто массово пожаловались. Поэтому инстаграммы автоматически заблокировали его аккаунт.

Все бы ничего, если бы на его страницу в инстаграмме нельзя было перейти через сервис VPN. С ним можно спокойно увидеть все его посты, количество подписчиков и сохраненные страницы страниц боксера. То есть в Польше, Германии, Великобритании и где угодно, кроме Украины, можно дальше следить за новыми зашкварами боксера.

Напомним, что страница Ломаченко является самой популярной среди украинских спортсменов. За жизнью Василия следят 2,1 миллиона подписчиков.



Ломаченко заблокировал инстаграмм для украинцев / Коллаж 24 канала



Украинцы не могут перейти на страницу Ломаченко / Скриншот из инстаграммы

Ломаченко продолжает зажигать по теме религии