Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко продолжает пропагандистскую деятельность в религиозной сфере. В последнее время спортсмен стал рупором пророссийской УПЦ МП.

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На своей странице в инстаграммах Василий постоянно публикует видео, в которых пытается отбелить репутацию сторонников российского терроризма и обвинить ПЦУ в расколе церкви. Очередным постом Ломаченко снова "пробил дно".

В видео идет сравнение с состоянием Киево-Печерской лавры во время Второй мировой войны "во времена воинственного атеизма" и состоянием под руководством УПЦ МП. В нем использованы фото бомбардировок немецкими нацистами киевских храмов.



Скандальный пост Ломаченко / скрин из инстаграм

Таким образом, Ломаченко попытался сравнить действующую власть Украины с нацистами, разрушавшими церковь из-за раскола. Также Василий добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.

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Как Ломаченко пропагандирует пророссийские нарративы: