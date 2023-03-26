Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко продолжает пропагандистскую деятельность в религиозной сфере. В последнее время спортсмен стал рупором пророссийской УПЦ МП.
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На своей странице в инстаграммах Василий постоянно публикует видео, в которых пытается отбелить репутацию сторонников российского терроризма и обвинить ПЦУ в расколе церкви. Очередным постом Ломаченко снова "пробил дно".
В видео идет сравнение с состоянием Киево-Печерской лавры во время Второй мировой войны "во времена воинственного атеизма" и состоянием под руководством УПЦ МП. В нем использованы фото бомбардировок немецкими нацистами киевских храмов.
Скандальный пост Ломаченко / скрин из инстаграм
Таким образом, Ломаченко попытался сравнить действующую власть Украины с нацистами, разрушавшими церковь из-за раскола. Также Василий добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.
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Как Ломаченко пропагандирует пророссийские нарративы:
- Василий Ломаченко является наиболее популярным украинским спортсменом в инстаграмм, имея более 2 миллионов подписчиков.
- Впрочем, для украинцев Василий закрыл страницу и теперь ее могут увидеть только пользователи из-за границы.
- Поэтому неудивительно, что в комментариях много одобрительных комментариев на русском языке, положительно воспринимающих деструктивную для Украины позицию боксера.
- Ранее Ломаченко опубликовал пост со обвинением в сторону Зеленского. На его странице немало похожих видео от "Союза православных журналистов".
- К слову, Василий стал самым популярным лицом в реестре госпредателей Украины, возглавляя рейтинг на пару с Анатолием Тимощуком.
- Также боксер выкладывал у себя на странице в инстаграмме фото из процесса выпекания просушки – маленького литургического хлеба. Ломаченко обозначил локацию Киево-Печерская лавра, где прошли обыски.
- Выставлял у себя на странице в инстаграм публикацию с проповедью митрополита Лонгина, архиерея УПЦ МП. В своей проповеди Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и украинского народа.