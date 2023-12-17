В эксклюзивном интервью для 24 Канала Гераскевич рассказал о последствиях скандала. Тогда спортсмену угрожали исключением из НОК.

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Чем закончился скандал по поводу Бубки

"Для меня это остается странным. К выходу расследования в Бубку обращались журналисты. После публикации расследования с ним снова связывались. Но было снова игнорирование. Лишь через несколько месяцев он выставил какое-то видео с оправданиями. Но я не понимаю, зачем нужно было сколько ждать.

Но вернемся к тому, каковы последствия. Тогда начали процедуру моего исключения из комиссии атлетов НОК Украины, то есть захотели исключить не Бубку, а меня. Видел обращение ко мне от нравственной комиссии НОК Украины, они предложили, чтобы меня выслушали, предоставили какие-то жалобы на меня. В ответ я задал им несколько вопросов для выяснения фактических обстоятельств, они на них не ответили. Я должен быть заслушан в течение недели, и уже 3 – 4 месяца меня игнорируют, на мои письма не отвечают, никакого ответа не получаю", – рассказал он.

Он подчеркнул, что эти жалобы – "абсолютно абсурдные вещи". Ему писали, что его действия не способствуют победе, говорили о том, что "Бубка является хорошим человеком". Гераскевич надеется, что НОК все же станет функционирующим спортивным органом.

Любопытно. Гераскевич в интервью для 24 Канала рассказал о целях и планах на нынешний сезон и прокомментировал скандальное решение МОК о возвращении россиян. Полное интервью со спортсменом – читайте за ссылкой.

Гераскевич указал, что не так с представительством НОК

Также скелетонист рассказал одну историю о представителях НОК и их уровне английского:

"Ну, например, у нас было заседание из комиссии атлетов МОК. Это было за день до решения о возвращении российских спортсменов. На этом заседании присутствовал Томас Бах. Во время заседания была часть "вопроса – ответ". То есть спортсменам дали возможность поставить какие-то вопрос Комитета Такое право получить было довольно непросто.

И вот дали это словом Валерию Андрейцеву. Он читал свой вопрос, но он был непонятен, потому что он на английском не владеет. Соответственно – его никто не понял. Мы получили такой же ответ от МОК, потому что никто ничего не понял. Вопрос, зачем НОК Украины эти представители, если они не понимают английский? Какая из этого выгода? То же касается других представителей. Какой смысл ехать на международные форумы, если они не владеют английским? О чем там договариваться? Я этого не понимаю. Отправляйте спортсменов, знающих английский, которые могут общаться. Ну нет смысла собирать людей просто, чтобы они съездили, просто чтобы они там были".

К слову. Летом издание Bihus.Info опубликовало расследование, где говорится, что российская фирма "Монблан", принадлежащая бывшему легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и сотрудничает с террористами. После выхода материала Гераскевич инициировал заседание комиссии атлетов НОК, он потребовал рассмотреть вопрос о лишении Бубки членства в Комитете.

Выступления Гераскевича в нынешнем сезоне