В воскресенье, 29 ноября, "Колос" сыграл против "Десны" в 11-м туре УПЛ. Команды расписали ничью в равной игре.

Колос – Десна 1:1

Голы: Лысенко, 12 (п) – Будковский, 27 (п)

Удаление: Имереков, 90+6 ("Десна")

Перед матчем обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы. "Десна" находится вблизи тройки лидеров – четвертая позиция и 16 очков. Клубы настолько плотно идут в УПЛ, что "Колос", который располагается на 7-й позиции, уступает сопернику лишь одним очком – 15, пишет 24 канал.

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ВАР в игре

Команды интенсивно начали поединок. Первый удар в створ ворот был на 5-й минуте. Богданов получил передачу и в одно касание пробил с 30-ти метров – мяч полетел прямо в центр ворот, где и стоял голкипер Паст.

Футболисты "Десны" же пытались играть верховыми забросами. На 12-й минуте матча главный арбитр встречи указал на 11-метровую отметку. Мяч от газона попал в руку Мостовому в штрафной гостей – пенальти. К отметке подошел Лысенко и уверенно развел мяч и голкипера в разные углы. Правда, мяч от стойки полетел за линию ворот – 1:0.

После пропущенного гола команды на поле начали показывать еще более открытый футбол. Вратарь "Колоса" Волынец вышел далеко из ворот, чтобы спасти собственные владения. Но мяч отлетел прямо в ноги соперника, но Конопля не сумел удачно реализовать момент.

После подачи со штрафного Паст кулаками выбил мяч прямо в руку Черноморцу. Арбитр побежал посмотреть ВАР. После видеоповтора Романов указал на 11-метровую отметку. Пробивать пенальти подошел Будковский, который хладнокровно пробил голкипера – 1:1. Очень спорное решение судьи.

Лысенко классно оторвался от соперника. Нападающий откликнулся на передачу с фланга и головой пробил над перекладиной.

Гораздо острее атаковали гости. На этот раз Задоя мощно пробил с дальнего расстояния – выше ворот. В конце первой 45-минутки опасно с 25 метров пробивал Гуцуляк – мяч полетел рядом с воротами.

Равный тайм

После перерыва кадровые потери были у команды Костышина. Лысенко получил травму и не сумел продолжить игру. Селезнев вышел на замену.

На 52-й минуте "Десна" вышла вперед в счете. Конопля после прекрасного паса из глубины поля от Огири метко пробил в ворота Волынца – 1:2. Но арбитр усмотрел у Имерекова игру рукой – ВАР в деле. Романов отменил гол после просмотра видеоповтора, счет остался неизменен – 1:1.

Во втором тайме значительно меньше с мячом начали встречать футболисты "Колоса". Далее в матче эмоции взяли верх над футболистами. Между коноплей и Богдановым состоялась словесная перепалка, которая завершилась желтыми карточками.

Арвеладзе продемонстрировал свою пушку и пробил с угла ворот – мяч полетел на угловой. Прекрасную 100-процентную возможность упустили гости. Мудрик отдал передачу в район 11-метровой отметки, где уже караулил Конопля. Мощный удар от защитника парировал голкипер "Колоса". Снова Волынец спас во втором тайме собственные владения.

В добавленное арбитром время Имереков получил вторую желтую карточку – "Десна" в меньшинстве. Команды так и не сумели выйти вперед во встрече – 1:1.

"Колос" – "Десна" видеообзор матча