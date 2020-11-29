В воскресенье, 29 ноября, "Барселона" разгромила "Осасуну" в рамках 11-го тура Ла Лиги. Месси забил четвертый гол команды и трогательно посвятил его Диего Марадоне.

Каталонский клуб еще до перерыва дважды отличился в воротах гостей. Результативные удары в активе Брейтвейта и Гризманна. После перерыва "Барселона" лишь наращивала свое преимущество, пишет 24 канал.

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Трогательный поступок Месси

Сначала Коутиньо получил передачу от Гризманна и с близкого расстояния забил гол. А уже через несколько минут счет встречи стал 4:0. Но результативный выстрел Дембеле арбитр отменил.

Точку в поединке поставил Месси, который обыграл нескольких соперников и мощно пробил мимо голкипера в верхнюю девятку – 4:0.

Этот гол аргентинец посвятил своему земляку Диего Марадоне, который покинул этот мир в среду, 25 ноября.

Лео спустил капитанскую повязку, снял футболку "Барселоны", под которой была ретро-футболка "Ньюэллс Олд Бойз" с десяткой на спине. Именно в этом клубе выступал Марадона ближе к завершению карьеры. После этого форвард поднял руки к небу и что-то проговорил. Таким трогательным жестом Лионель еще раз отдал дань памяти легенде футбола.

from one legendary Argentinian to another. pic.twitter.com/WfJ0eXukDv — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2020

Интересно, что Месси также выступал за академию этого клуба, проведя там 5 лет. Арбитр встречи был неумолим и в этом эпизоде показал аргентинцу желтую карточку за снятие футболки.

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