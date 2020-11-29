Гонщик Формулы-1 попал в жуткую аварию: болид вспыхнул за секунду и разорвался на части
15-й этап Формулы-1 сезона-2020 в Бахрейне начался с жуткой аварии. Французский гонщик Ромен Грожан в страшной аварии разбил свой болид Haas.
Уже на первом круге 34-летний Грожан вылетел с трассы и влетел в стену. Об этом сообщает 24 канал.
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Грожан пытался обойти Alfa Tauri россиянина Даниила Квята. В результате столкновения болид Грожана вылетел в стену и моментально вспыхнул.
Кроме того, болид Грожана разорвало на две части. В результате аварии разорвало и барьер безопасности.
К счастью, маршалы быстро погасили пожар, а гонщик выбрался из машины. Грожан несколько секунд находился в горящем болиде.
Пилота госпитализировали, хотя он мог передвигаться самостоятельно. Его команда сообщает, что Грожан имеет незначительные ожоги рук и ног, но состояние француза оценивается как положительный.
Немецкие врачи сообщают, что Грожан горел 27 секунд при температуре 700 градусов.
После аварии гонку остановили – красные флаги.
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