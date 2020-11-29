15-й этап Формулы-1 сезона-2020 в Бахрейне начался с жуткой аварии. Французский гонщик Ромен Грожан в страшной аварии разбил свой болид Haas.

Уже на первом круге 34-летний Грожан вылетел с трассы и влетел в стену. Об этом сообщает 24 канал.

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Грожан пытался обойти Alfa Tauri россиянина Даниила Квята. В результате столкновения болид Грожана вылетел в стену и моментально вспыхнул.

Кроме того, болид Грожана разорвало на две части. В результате аварии разорвало и барьер безопасности.

FLASH - Vidéo du crash très impressionnant de Romain #Grosjean lors du #BahrainGP. Sa voiture s'est transformée en une énorme boule de feu. Le pilote est vivant et a été pris en charge par les secours. (course) #BahreinGP #F1 pic.twitter.com/IfRkQq3yLI — Mediavenir (@Mediavenir) November 29, 2020

Romain Grosjean just WALKED AWAY from this crash. Un-fucking-believable pic.twitter.com/XWZcxdQtzq — Sean (@GunstarGreen) November 29, 2020

К счастью, маршалы быстро погасили пожар, а гонщик выбрался из машины. Грожан несколько секунд находился в горящем болиде.

Пилота госпитализировали, хотя он мог передвигаться самостоятельно. Его команда сообщает, что Грожан имеет незначительные ожоги рук и ног, но состояние француза оценивается как положительный.

Horrible crash, goodness me. Good to see Romain Grosjean is conscious and aware.



Car's literally been split in half #BahrainGP pic.twitter.com/GJ5Lzzz3HE — Prasen Moudgal (@Prasen_m4299) November 29, 2020

Rarely do you see a car go up in flames likes that. Thank goodness Romain Grosjean is alright. Phew!#BahrainGP #Formula1 #Grosjean pic.twitter.com/Y5G9Ouwcv8 — Bihan Sengupta (@BihanSengupta91) November 29, 2020

Romain Grosjean’s car split in half on impact. Thank god he’s ok and everyone around the explosion is as well. Never seen anything like that in F1. Scary moment on the first lap. pic.twitter.com/0Ktrzb5xEZ — Tyler Madarasz™ (@tylermadarasz47) November 29, 2020

The Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix stopped after an incident on lap one.



The nasty looking accident involved for Haas driver Romain Grosjean. He hit the barrier and then there was an explosion of flames. @F1 @BAH_Int_Circuit @Bahrain pic.twitter.com/XLvzlarRWN — Gulf Daily News (@GDNonline) November 29, 2020

Немецкие врачи сообщают, что Грожан горел 27 секунд при температуре 700 градусов.

Неймовірна аварія Ромена Грожана та його порятунок з полум'я на Гран Прі Бахрейну https://t.co/UanWPYMCoD — F1-Ukraine (@F1Ukraine) November 29, 2020

Вылезающий из огня Ромен Грожан - это видео дня, а может быть, и всего года. pic.twitter.com/lazLNSo5sz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 29, 2020

#Alert strong images



This is how serious this was: pic.twitter.com/aw95OO1WxY — Lucas di Grassi (@LucasdiGrassi) November 29, 2020

После аварии гонку остановили – красные флаги.