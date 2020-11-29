В финском Контиолахти продолжился первый этап Кубка мира по биатлону. В воскресенье, 29 ноября, состоялась мужская спринтерская гонка, победу в которой одержал норвежец Йоханнес Бё.

Залогом победы Бё стала не только отличная скорость на дистанции, но и меткая стрельба – 10 точных выстрелов, пишет 24 канал.

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Второе место с одним промахом занял швед Себастьян Самуэльссон. Он проиграл Бё 44 секунды. Третьим с одним штрафным кругом стал швед Мартин Понсилома. Его отставание от победителя составило почти 48 секунд.

Результаты гонки

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

3. Мартин Понсилома (Норвегия)

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59. Дмитрий Пидручный (Украина)

61. Артем Прима

65. Тарас Лесюк

70. Богдан Цымбал

71. Руслан Ткаленко

Как выступили украинцы

Украинских биатлонистов в спринте подвела стрельба, в результате чего они не попали в зачетную зону.

Дмитрий Пидручный удачно отработал на первой стрельбе, однако допустил аж три промаха на "стойке". Поэтому лидер нашей сборной оказался на 59-й строчке.

Артем Прима, как и Пидручный, заработал три штрафных круга. Он проиграл Дмитрию 7 секунд и показал 61-й результат.

Тарас Лесюк на второй стрельбе не закрыл две мишени, поэтому показал 65-е время. Богдан Цымбал допустил по два промаха на "лежке" и "стойке". Четыре штрафных круга отбросили Богдана на 70-ю позицию.

Руслан Ткаленко "поддержал" партнеров и также отправился на три штрафных круга – 71-е место.