В финском Контиолахтие женским спринтом завершился первый этап Кубка мира по биатлону. В воскресенье, 29 ноября, женский спринт выиграла шведка Ханна Эберг. Лучшей из украинок стала Елена Пидгрушная – 10-е место.

Скоростная Эберг удачно отработала на двух огневых рубежах и была лучше соперниц на дистанции, пишет 24 канал. В итоге это и принесло Эберг первую победу в сезоне.

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Второй финишировала норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Она, как и Эберг, отстрелялась на ноль, однако проиграла шведке в скорости. Третье время неожиданно у норвежки Каролине-Оффигстад Кноттен. Она проиграла Эберг 37 секунд.

Результаты гонки

1. Ханна Эберг (Швеция)

2. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия)

3. Каролине-Оффигстад Кноттен (Норвегия)

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10. Елена Пидгрушная (Украина)

41. Валентина Семеренко

50. Дарья Блашко

60. Юлия Джима

71. Вита Семеренко

Как выступили украинки

Лучше всего из украинок выступила Елена Пидгрушная. Она продемонстрировала отличную скорость, но один промах на первой стрельбе помешал ей побороться за награды. Пидгрушная продемонстрировала 10-е время.

Удачно дистанцию проходила Валентина Семеренко, однако украинка не закрыла последнюю мишень и отправилась на штрафной круг. Валя стала 41-й.

На высокую позицию претендовала и Дарья Блашко, ведь она удачно отработала на первой стрельбе. Однако две ошибки на "стойке" отбросили Блашко на 50-е место.

Юлия Джима стартовала первой из украинок. Джима допустила по одному промаху на двух огневых рубежах и продемонстрировала 60-е время.

Хуже всего спринт преодолела Вита Семеренко. С двумя промахами опытная Вита финишировала 71-й.