В воскресенье, 29 ноября, "Ингулец" померился силами с "Олимпиком" в матче 11-го тура УПЛ. Роковые ошибки голкипера донецкого клуба принесли победу хозяевам.

Ингулец – Олимпик 2: 1

Голы: Ситчинава, 17, Бартулович, 54 – Шахаб, 90+6

Минимальное преимущество хозяев

Уже со стартовых минут гости могли вынимать мяч из собственных ворот. Острота во вратарской площадке, но мяч после удара игрока "Олимпика" попал в защитника гостей, пишет 24 канал.

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Политыло мощно пробил из-за пределов площадки, но на пути гола стал голкипер Крынский. Не слишком клеилась игра у игроков "Ингульца".

Мяч прилетел к ногам Ситчинавы, но нападающий не был готов к такому развитию событий. За несколько секунд он все-таки забил гол в ворота "Олимпика". Голкипер Бетим совершил невероятный ляп. Вратарь получил мяч и пытался выбить его дальше от ворот, но не попал по мячу. Таким подарком воспользовался Ситчинава, который ценой травмы таки записал свою фамилию на табло. После оказания медицинской помощи Ника вернулся на поле – 1:0.

В середине первого тайма Шахаб пытался сравнять счет, но его острая передача во вратарскую площадку не нашла партнеров по команде.

"Олимпик" сильно прижал соперника к воротам, но "Ингулец" всеми 11 игроками сел на свою часть поля.

Роковая игра голкипера

После перерыва сразу в игру вступил голкипер Бетим. На этот раз он удачно отразил мощный удар игрока "Олимпика".

На 54-й минуте снова ужасная игра вратаря "Ингульца". Бартулович выполнял навесную передачу в штрафную, Бетим вроде бы контролировал игру, но мяч пролетел мимо рук, а затем и ног вратаря – 2:0.

Далее команды не создали ничего 100-процентного у владений обоих голкиперов. Наставники клубов сделали несколько замен, чтобы немного освежить игру.

Ситчинава на границе линии штрафной получил передачу от партнера по команде. Но мяч после его удара пролетел выше ворот.

Шахаб не сумел удачно распорядиться мячом у ворот хозяев. Он от ноги защитника "Ингульца" отскочил в ноги Каргбо, но "33-й" номер упустил отличную возможность забить.

В добавленное арбитром время Шахаб хладнокровно реализовал пенальти и установил окончательный счет встречи – 2:1, победа "Ингульца".

"Ингулец" – "Олимпик" лучшие моменты первого тайма