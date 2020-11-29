Луганская "Заря" одержала третью победу в чемпионате Украины сезона-2020/2021. В воскресенье, 29 ноября, "Заря" в Ужгороде победила "Минай".

Минай – Заря 0:3

Голы: Кочергин, 53, Иванисеня, 58, Гладкий, 61

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Первый момент в матче возник на 13-й минуте, пишет 24 канал. Антон Шиндер оттер Вернидуба и из пределов штрафной пробил в Василя. Антон сразу нанес еще однин выстрел, но голкипер второй раз был на высоте.

На 28-й минуте "Минаю" удалось перехватить мяч вблизи штрафной. Меличенко вошел в штрафную, но из острого угла не смог попасть в угол.

"Заря" свой первый шанс получила на 34-й минуте. Кабаев протащил мяч в штрафную хозяев и попытался попасть в угол ворот Каниболоцкого. Футболисту "Зари" совсем немного не хватило точности.

В начале второго тайма снег заметно усилился, а потому арбитр изменил мяч – команды продолжали игру с оранжевым. На 53-й минуте "Заря" вышла вперед.

Громов благодаря своей скорости убежал на рандеву с Каниболоцким. Голкипер отразил удар Артема, но Кочергин был первым на добивании и занес мяч в ворота.

Очень быстро "Заря" удвоила преимущество: после навеса в штрафную хозяев Каниболоцкий неудачно вышел и столкнулся с партнером. Иванисеня остался один на дальней штанге и переправил мяч в пустые ворота.

Еще через три минуты судьба матча была определена: "Заря" провела классную комбинационную атаку и Кочергин выкатил на Гладкого. Тот легко "записал" свою фамилию на табло.

В итоге "Заря" на этом остановилась. Благодаря победе "Заря" поднялась на 8-е место. "Минай" продолжает удерживать 10-е место.

Минай – Заря видеообзор