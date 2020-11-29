В ночь с 28 на 29 ноября состоялся выставочный бой, где на одном ринге встретились Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. Судьи не смогли решить, кто оказался сильнее и сигнализировали о ничьей.

Легенды бокса вышли на ринг в Лос-Анджелесе на звездной арене "Стейплс-центр". Уже с первого раунда Тайсон взял лидерство на ринге и больше атаковал. Джонс же выбрал тактику "второго номера" и пытался выкидывать удары в ответ, пишет 24 канал.

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Скандальное решение судей

Хотя Тайсон и Джонс уже возрастные боксеры, обоим за 50 лет, но бой был настолько интенсивным, что этой скорости могут позавидовать многие молодые спортсмены.

Майк и Рой провели на ринге весь 8-раундовый поединок. После его завершения судейские записки должны были решить судьбу специального пояса.

Но тут произошло нечто странное. Судьи не смогли решить, кто оказался сильнее и сигнализировали о ничьей. Боксеры были разъярены таким решением, особенно свое недовольство показывал 54-летний "Железный Майк".

Решение объявлял даже не конферансье, каким был легендарный Майк Баффер. Журналист, бравший интервью после боя, объявил ничью.

Майк со скандалом покинул ринг, он обругал всех и ушел после окончания боя. За поединок Тайсон должен получить гонорар в сумме 10 миллионов долларов. А вот его соперник в три раза меньше – 3 миллиона долларов. Большая часть денег пойдет на благотворительность.

#TysonJones is scored a draw!



Mike Tyson agrees.

Roy Jones Jr not so much... pic.twitter.com/XgwOyyQx3W — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 29, 2020

Как завершились другие поединки

Майк Тайсон – Рой Джонс – DRAW

Джейк Пол – Нейт Робинсон – KO 2/6

Баду Джек – Блейк Маккернан – UD 8

Джемейн Ортис – Сулейман Сегава – KO 7/8

Эдвард Васкес – Ирвин Гонсале – SD 8

Джо Кусумано – Грегори Корбин – KO 6/8

Майк Тайсон – Рой Джонс-младший видеообзор боя