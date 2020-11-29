В ночь с 28 на 29 ноября в Лондоне на арене "Church House" состоялся поединок в супертяжелом весе между Дэниелом Дюбуа и Джо Джойсом. Последний неожиданно нанес сопернику первое поражение в его карьере

Победитель этого боя станет одним из основных претендентов на поединок с Александром Усиком. Поэтому боксеры вышли крайне мотивированными праздновать успех, пишет 24 канал.

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Неожиданная победа Джойса

Дюбуа пытался работать "первым номером", но все никак не мог загнать соперника в угол ринга, который удачно уклонялся от мощных ударов Дюбуа. Главным "оружием" Джойса стали удары джебом, который впоследствии принес результат – гематома глаза Дюбуа. Его глаз был едва виден уже к 6-му раунду.

В 10 раунде судья сигнализировал об окончании поединка – технический нокаут. Снова джеб Джо позволил ему одержать желанную победу. После очередного меткого попадания Дюбуа упал на колено и уже не сумел подняться на ноги.

Он нанес первое поражение в карьере Дюбуа в 16 встречах. Сам Джойс в 12 праздновал успех.

На кону в этом поединке стояло сразу пять поясов: чемпиона Европы по версии EBU, серебряного чемпиона WBC, интернационального чемпиона WBO, чемпиона Британии и Британского Содружества.

После боя Джо Джойс заявил, что готов провести бой с Александром Усиком за титул WBO. Если Энтони Джошуа сделает титул вакантным, то украинец сразится с кем-то из претендентов.

"USSSYYYKKK!"



The Joe Joyce and Oleksandr Usyk mind games have already begun pic.twitter.com/rf3mMFyEla — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 28, 2020

До этого поединка главным кандидатом называли именно Дюбуа, но после поражения он окончательно вылетел из списка претендентов. Теперь Джойс может выйти на один ринг с украинцем. Если этот бой таки состоится, то он станет для боксеров уже вторым совместным поединком. В далеком 2013 году Усик победил Джойса.

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