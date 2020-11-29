Хэмилтон выиграл гран-при Бахрейна: жуткие аварии Грожана и Стролла и пожар Переса
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон продлил победную серию в сезоне-2020 Формулы-1. В воскресенье, 29 ноября, Льюис выиграл гран-при Бахрейна.
В течение гонки Хэмилтон, стартовавший с первой позиции, не дал соперникам ни единого шанса, пишет 24 канал. Второе место занял Макс Ферстаппен из Red Bull, а третьим финишировал его партнер по команде Алекс Албон.
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Ход гонки
Уже на первом круге гонка была остановлена из-за страшной аварии Ромена Грожана из Haas. Болид француза вылетел в стену, раскололся на две части и вспыхнул. К счастью, Грожан – жив!
Рестарт гонки не обошелся без аварий: Лэнс Стролл из Racing Point перевернулся после контакта с Квятом. К счастью, с канадцем все хорошо. Из-за аварии на трассе появился автомобиль безопасности. Квят получил 10 секунд штрафа.
После второго рестарта Эстебан Окон (Renault) оставил позади Шарля Леклера (Ferrari). Испанец Карлос Сайнс (McLaren) обошел Даниэля Риккардо (Renault), а впоследствии все того же Леклера. Также Шарля прошел и Риккардо с Пьером Гасли (Alpha Tauti).
Едва ли не самым активным на трассе был Сайнс. На 28-м круге он хорошо обошел Окона, а кругом раньше оставил позади Риккардо. В контексте борьбы McLaren с Renault впереди были оба болида британской команды.
В Renault решили повлиять на ситуацию и попросили Окона пропустить партнера вперед. Даниэль попытался догнать Сайнса.
На 35-м круге началась вторая серия пит-стопов, однако распределение сил никаким образом не изменилось. На 43-м круге Валттери Боттас (Mercedes) обошел Окона и вышел на 9-е место.
На 47-м круге Ферстаппен неожиданно выполнил третий пит-стоп. Вероятно, Макс хотел продемонстрировать самый быстрый круг или же допускал, что догонит Хэмилтона благодаря более свежей резине. Как бы то ни было, Ферстаппен завершил гонку вторым.
На 51-м круге Сайнс благодаря DRS прошел Гасли и вышел на 6-е место. Через три круга задымил болид Серхио Переса из Racing Point. Мексиканец сошел с дистанции после того, как его болид загорелся.
Из-за этого на трассе появился автомобиль безопасности, сыгравший на руку Гасли. На его хвосте был Риккардо. В итоге гонка завершилась с автомобилем безопасности.
Результаты гонки
- Хэмилтон
- Ферстаппен
- Албон
- Норрис
- Сайнс
- Гасли
- Риккардо
- Боттас
- Окон
- Леклер
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