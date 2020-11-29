Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон продлил победную серию в сезоне-2020 Формулы-1. В воскресенье, 29 ноября, Льюис выиграл гран-при Бахрейна.

В течение гонки Хэмилтон, стартовавший с первой позиции, не дал соперникам ни единого шанса, пишет 24 канал. Второе место занял Макс Ферстаппен из Red Bull, а третьим финишировал его партнер по команде Алекс Албон.

Узнайте больше Грожан попал в жуткую аварию: болид вспыхнул за секунду и разорвался на части

Ход гонки

Уже на первом круге гонка была остановлена из-за страшной аварии Ромена Грожана из Haas. Болид француза вылетел в стену, раскололся на две части и вспыхнул. К счастью, Грожан – жив!

#Alert strong images



This is how serious this was: pic.twitter.com/aw95OO1WxY — Lucas di Grassi (@LucasdiGrassi) November 29, 2020

Рестарт гонки не обошелся без аварий: Лэнс Стролл из Racing Point перевернулся после контакта с Квятом. К счастью, с канадцем все хорошо. Из-за аварии на трассе появился автомобиль безопасности. Квят получил 10 секунд штрафа.

️ SAFETY CAR ️



Stroll has crashed



The Canadian has radioed the team to say he is ok and he's out of car #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/C6fRGPjBL3 — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

После второго рестарта Эстебан Окон (Renault) оставил позади Шарля Леклера (Ferrari). Испанец Карлос Сайнс (McLaren) обошел Даниэля Риккардо (Renault), а впоследствии все того же Леклера. Также Шарля прошел и Риккардо с Пьером Гасли (Alpha Tauti).

First Sainz, then Ricciardo get past Leclerc



Carlos is up to P7 and Danny Ric P8 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/STEIKRWL9N — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Едва ли не самым активным на трассе был Сайнс. На 28-м круге он хорошо обошел Окона, а кругом раньше оставил позади Риккардо. В контексте борьбы McLaren с Renault впереди были оба болида британской команды.

В Renault решили повлиять на ситуацию и попросили Окона пропустить партнера вперед. Даниэль попытался догнать Сайнса.

На 35-м круге началась вторая серия пит-стопов, однако распределение сил никаким образом не изменилось. На 43-м круге Валттери Боттас (Mercedes) обошел Окона и вышел на 9-е место.

На 47-м круге Ферстаппен неожиданно выполнил третий пит-стоп. Вероятно, Макс хотел продемонстрировать самый быстрый круг или же допускал, что догонит Хэмилтона благодаря более свежей резине. Как бы то ни было, Ферстаппен завершил гонку вторым.

На 51-м круге Сайнс благодаря DRS прошел Гасли и вышел на 6-е место. Через три круга задымил болид Серхио Переса из Racing Point. Мексиканец сошел с дистанции после того, как его болид загорелся.

LAP 54/57



Agony for Checo Perez!



After looking certain to finish in P3, his car starts billowing smoke



He's out #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/oiq584Q1os — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Just gutting for @SChecoPerez



His retirement brings out the Safety Car with just two laps remaining. Albon inherits the final podium position as it stands#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/nupNk9OSFw — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Из-за этого на трассе появился автомобиль безопасности, сыгравший на руку Гасли. На его хвосте был Риккардо. В итоге гонка завершилась с автомобилем безопасности.

Результаты гонки