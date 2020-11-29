Непобедимый Джойс бросил вызов Усику после зрелищной победы
Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик получил потенциального соперника на следующий бой. Непобедимый Джо Джойс бросил вызов украинцу после победы над Даниэлем Дюбуа.
Джойс в Лондоне неожиданно победил Дюбуа техническим нокаутом и бросил вызов 33-летнему Александру Усику, пишет 24 канал.
Как это было Джойс сенсационно поставил на колени Дюбуа и стал претендентом на бой с Усиком: видео
"Усик, я готов сразиться с тобой", – сказал 35-летний Джойс.
Реален ли бой Усика и Джойса
Джойс и Усик могут встретиться в поединке за вакантный титул WBO. В частности, об этом заявил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.
Причина в том, что действующий обладатель титула Энтони Джошуа может отказаться проводить защиту пояса против Усика. Если это произойдет, то титул, вероятно, станет вакантным.
По предварительной информации, следующий поединок Усика может состояться уже в апреле 2021 года.
Что известно о Джойса?
Британский боксер провел 12 боев и все выиграл. В его активе 11 нокаутов. Самым серьезным соперником Джойса был Дюбуа.
Поделиться новостью