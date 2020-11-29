Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик получил потенциального соперника на следующий бой. Непобедимый Джо Джойс бросил вызов украинцу после победы над Даниэлем Дюбуа.

Джойс в Лондоне неожиданно победил Дюбуа техническим нокаутом и бросил вызов 33-летнему Александру Усику, пишет 24 канал.

Как это было Джойс сенсационно поставил на колени Дюбуа и стал претендентом на бой с Усиком: видео

"Усик, я готов сразиться с тобой", – сказал 35-летний Джойс.

Реален ли бой Усика и Джойса

Джойс и Усик могут встретиться в поединке за вакантный титул WBO. В частности, об этом заявил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Причина в том, что действующий обладатель титула Энтони Джошуа может отказаться проводить защиту пояса против Усика. Если это произойдет, то титул, вероятно, станет вакантным.

По предварительной информации, следующий поединок Усика может состояться уже в апреле 2021 года.