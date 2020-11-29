В ночь с 28 на 29 ноября в бою Тайсон – Джонс-младший была зафиксирована ничья. Такое решение судейских записок разозлило боксеров.

Поединок в Лос-Анджелесе на звездной арене "Стейплс-центр" завершился ничейным счетом. Такое решение судей разозлило боксеров, а особенно Майка Тайсона, который "облил грязью" рефери и покинул ринг, пишет 24 канал.

Как это было Бой Тайсон – Джонс завершился ничьей: разъяренный Майк со скандалом покинул ринг

Судейские записки

Поединок состоялся все 8 раундов. Конферансье Майк Баффер отказался оглашать такое решение. Поэтому это пришлось сделать журналисту, который брал интервью после боя.

Как сообщил представитель СМИ Дэн Рафаэль в своем твиттер-аккаунте, трое судей поставили совершенно разные оценки. Чед Доусон посчитал очки поровну 76-76, Кристи Марти была на стороне 54-летнего Тайсона (79-73), а Винни Пациенца зафиксировал явное преимущество Джонса-младшего – 80-76.

Absurdly the unofficial WBC scorecards had #TysonJones a draw when Tyson clearly dominated. Chad Dawson 76-76, Christy Martin 79-73 Tyson, Vinny Paz pure insanity card of 80-76 Jones. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) November 29, 2020