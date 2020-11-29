Скандальный бой Тайсон – Джонс: записки судей
В ночь с 28 на 29 ноября в бою Тайсон – Джонс-младший была зафиксирована ничья. Такое решение судейских записок разозлило боксеров.
Поединок в Лос-Анджелесе на звездной арене "Стейплс-центр" завершился ничейным счетом. Такое решение судей разозлило боксеров, а особенно Майка Тайсона, который "облил грязью" рефери и покинул ринг, пишет 24 канал.
Как это было Бой Тайсон – Джонс завершился ничьей: разъяренный Майк со скандалом покинул ринг
Судейские записки
Поединок состоялся все 8 раундов. Конферансье Майк Баффер отказался оглашать такое решение. Поэтому это пришлось сделать журналисту, который брал интервью после боя.
Как сообщил представитель СМИ Дэн Рафаэль в своем твиттер-аккаунте, трое судей поставили совершенно разные оценки. Чед Доусон посчитал очки поровну 76-76, Кристи Марти была на стороне 54-летнего Тайсона (79-73), а Винни Пациенца зафиксировал явное преимущество Джонса-младшего – 80-76.
- Тайсон заработал около 10 миллионов долларов, а его соперник – три. Большая часть денег пойдет на благотворительность.
- "Железный Майк" после боя заявил, что готов продолжать выходить на ринг в таких выставочных поединках.
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