В субботу, 28 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден" на своем поле принимал "Васланд-Беверен". Хозяева на последней минуте встречи упустили победу.

Уже на старте поединка "Сент-Трюйден", за который выступает украинец Александр Филиппов, открыл счет на табло. На 7-й минуте Гарсия откликнулся на передачу с углового от украинца и замкнул подачу головой – 1:0, пишет 24 канал.

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Асист украинца

После перерыва хозяева отдали инициативу сопернику. Поэтому наставнику "Сент-Трюйдена" нужно было освежать игру игроками со скамейки запасных. На 61-й минуте Филиппов покинул поле.

В добавленное арбитром время футболисты "Васланд-Беверен" спасли матч. На 90+2 минуте Койта сравнял счет – 1:1.

После 11-ти туров "Сент-Трюйден" остается на 16-й строчке, а их соперник во встрече "Васланд-Беверен" – 17-й. Между командами разница всего в два очка.

Этот ассист стал уже третьим для украинского нападающего в чемпионате Бельгии.

Голевой пас Филиппова смотрите видео