Украинская форма и карта с Крымом

Первый скандал с Евро-2020 возник еще до первого матча на турнире. И возник он из-за России. Хотя не обошлось и без Украины. А все потому, что россиянам не понравилась форма сборной Украины. А именно то, что на ней был изображен контур Украины, включая оккупированный Крым. Ну и заодно лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

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Форму Украина представили 6 июня. При этом сделали это только на странице президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. На сайте УАФ и в соцсетях никакой информации о форме не было.



Форма сборной Украины для Евро-2020 / Фото Getty Images

Россияне решили пожаловаться. Сначала в УЕФА им отказали, так как дизайн формы был утвержден до этого. Но потом таки изменили мнение. Карту Украины и надпись "Слава Украине!" оставили, а вот лозунг "Героям слава!" пришлось скрыть.

Освистывание BLM

В целом россияне могут претендовать на звание самых больших скандалистов Евро-2020. Ведь второй неприятный случай произошел тоже с их участием.

12 июня во Санкт-Петербурге состоялся матч между сборными России и Бельгии. Перед игрой бельгийцы и арбитр матча встали на одно колено в знак поддержки движения Black Lives Matter. Российские футболисты эту акцию не поддержали. А вот российские болельщики на трибунах освистали бельгийцев и арбитра за этот поступок. После этого УЕФА осудила такое поведение россиян.

Стоит отметить, что вставание на колени перед матчем в поддержку BLM – дело добровольное. Например, сборная Хорватии тоже отказалась это делать перед матчем с Англией. Но болельщики никого не освистали.

Остановка сердца Кристиана Эриксена

Случай с потерей сознания полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном нельзя назвать скандалом. Это несчастный случай, который должен привлечь внимание УЕФА к ситуации с современным футболом, когда у игроков становится все больше матчей и меньше времени на отдых и восстановление. И после карантинного года это может иметь плохие последствия.

Эриксен потерял сознание во время матча против Финляндии. У игрока произошла остановка сердца. Медикам пришлось прямо на поле проводить реанимацию. Его удалось спасти.



Медики проводят реанимацию Кристиан Эриксен на поле/ Фото Getty Images

Арбитр матча был вынужден остановить игру и убрать команды с поля. Матч был прерван почти на 2 часа. Команды согласились закончить матч только после того, как узнали, что Эриксен в больнице пришел в себя.

Хотя была информация, что УЕФА угрожала сборной Дании техническим поражением, если команда не выйдет на этот матч.

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Сейчас Эриксен продолжает восстановление. Его уже выписали из больницы. Но когда он сможет вернуться в футбол (и сможет ли вообще) – пока неизвестно.

Роналду и падение Coca-Cola

О здоровом образе жизни и употреблении газированных напитков пришлось говорить после поступка Криштиану Роналду. Спортсмен не употребляет сахар, придерживается диеті и не любит газированные напитки. К таким относится и Coca-Cola, которая является официальным спонсором Евро-2020.

На предматчевой пресс-конференции Роналду показательно отставил бутылки Coca-Cola и призвал всех пить воду. Это бы осталось без внимания широкой массы общественности, если бы не один факт. В тот же день акции Coca-Cola упали в цене, а стоимость компании опустилась на 4 миллиарда долларов.

Но вины в этом Роналду нет. Просто Coca-Cola выплатила дивиденды своим акционерам (как это делает четыре раза в год), а фондовый рынок на это отреагировал. Для экономистов это было ожидаемое падение. И вскоре компания отыграла это падение.

Но на этом ситуация не остановилась. Вскоре бутылки с пивом Heineken убрал со стола француз Поль Погба. Отодвинул бутылки Coca-Cola итальянец Мануэль Локателли. И даже украинец Андрей Ярмоленко нашел возможность для шутки по этому поводу. Дошло до того, что УЕФА запретила игрокам двигать спонсорские бутылки на столе.

Стадион в Мюнхене: Green Peace и ЛГБТ

Стадион в Мюнхене стал едва ли не основной площадкой для выражения своих позиций.

Green Peace

Перед первой игрой на этом стадионе между сборными Франции и Германии свою акцию провели активисты из Green Peace. Однако она чуть не закончилась трагедией. Перед игрой на поле стадиона приземлился мотопараплан. Однако его пилот не справился – он зацепился за камеру над полем. И чуть ли не покалечил зрителей на трибунах.

ЛГБТ

На этот матч капитан сборной Германии Мануэль Нойер вышел на поле с повязкой в ​​радужных цветах. Так он поддержал движение ЛГБТ. Но не всем это понравилось. Немецкие издания писали, что УЕФА планирует оштрафовать Немецкий футбольный союз, расценив поступок Нойера как политическую акцию. Но этого удалось избежать.

Зато тема ЛГБТ на Евро-2020 "вспыхнула". Дошло до того, что стадион "Альянс Арена" в Мюнхене, где три матча проводила сборная Германии, решили в день игры подсветить в цвета радуги. На этот раз свой протест выразила Венгрия, которая здесь должна была играть с немцами 23 июня. Все из-за политики страны ксательно однополых пар.



"Альянс Арену" не позволили подсветить в цвета радуги / Фото Getty Images

УЕФА не позволила такую ​​подсветку стадиона, чем возмутила немцев. Мэр Мюнхена решил развесить по городу ЛГБТ-флаги, а некоторые немецкие стадионы в день игры решили таки подсветить цветами радуги.

Кроме того, перед матчем между сборными Германии и Венгрии на поле выбежал болельщик с флагом ЛГБТ. На это фанаты сборной Венгрии повернулись спиной к полю во время исполнения гимна Германии.

Обнаженная болельщица на поле

Но болельщик на стадионе в Мюнхене стал не первым, кто так же не сорвал игру своим появлением на поле. До этого это сделали в России.

При этом россияне не придумали ничего нового, как повторить поступок модели Кинси Волански, которая в купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в 2017 году. Обнаженная российская болельщица выбежала на поле в Санкт-Петербурге во время матча между сборными Финляндии и Бельгии.



Обнаженная болельщица на матче в Санкт-Петербурге / Фото Getty Images

Стоит добавить, что те, кто смотрел матч между сборными Финляндии и Бельгии, не увидел обнаженной болельщицы на поле. Все потому, что УЕФА запрещает трансляторам показывать такие моменты, чтобы не побуждать других болельщиков к таким действиям.

Фанатские войны

Еще одной особенностью Евро-2020 стало противостояние болельщиков из разных стран. Но это мало удивлет. Хотя, опять же, не обошлось без украинцев и россиян.

Украинцы славятся своим отношение к президенту России Владимиру Путину. Поэтому не обошли возможность вспоминать его на каждом матче сборной Украины. Как на стадионе, так и за его пределами. Песня "Путин – ху*ло" может претендовать на неофициальный гимн Евро-2020.

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Россияне в ответ отличились только вандализмом. Власти Дании не собиралась их пускать в Копенгаген на матч. Все из-за отсутствия вакцинации от коронавируса вакцинами, которые признаны в ЕС (российский "Спутник" в такой перечень не входит). И когда часть россиян таки прибыла в Копенгаген, то они осквернили памятник Тарасу Шевченко. Досталось и знаменитой "Русалочке".

Отличились и итальянские болельщики. Перед матчем-открытием Евро-2020, в котором встречались сборные Италии и Турции, они вывесили плакаты с надписями, "Турция – это не Европа".