В столице Румынии 17 июня состоялся поединок между командами Украины и Северной Македонии. Во время него болельщики разными лозунгами поддерживали свои команды.

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На матче Украина – Македония звучало "Путин – ху*ло"

Украинцы, которые присутствовали на трибунах во время игры, выкрикивали лозунги поддержки и пели песни – все, чтобы взбодрить команду и вдохновить ее на победу.

Однако матч не прошел без исполнения хита, который известен уже всему миру, – "Путин – ху*ло". Песня о лидере страны-оккупанте распространилась по стадиону в Бухаресте.

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Реакция России

Реакции Москвы долго ждать не пришлось. РосСМИ сообщили, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на скандирование украинскими болельщиками эти "оскорбительные лозунги о президенте России".

Свищев считает исполнение этой песни "хорошо спланированной провокацией против России".

На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ,

– подчеркнул Свищев.

Он хочет расследования и надлежащего наказания для организаторов этой якобы акции.

Обратите внимание! Перед игрой украинские фаны пели "Червону руту", их было слышно на весь стадион. Украинцы махали флагами и пританцовывали. Также они эмоционально и громко скандировали "Украина вперед!" и устроили настоящие овации Андрею Шевченко.

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