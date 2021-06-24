Болельщик, который с прайд-флагом выбежал прямо на поле, был одет в футболку немецкой сборной.

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Фанат с флагом ЛГБТ выбежал на футбольное поле

Мужчина подбежал к футболистам в начале игры, когда звучал гимн Венгрии. Приблизившись к венгерской команде, он поднял над головой флаг ЛГБТ. Вероятно, мужчина таким образом поддержал сообщество.

Произошел инцидент 23 июня во время матча сборных Венгрии и Германии в рамках Евро-2020.

Напомним, ранее УЕФА не разрешил подсветить "Альянц Арену", на которой и проходила эта игра, цветами ЛГБТ. Такое решение объяснили тем, что акция носила бы политический характер.

В Венгрии приняли закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"