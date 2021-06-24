Болельщик, который с прайд-флагом выбежал прямо на поле, был одет в футболку немецкой сборной.
Читайте также УЕФА запретил подсветить "Альянц Арену" цветами ЛГБТ на матче Евро-2020 Германия – Венгрия
Фанат с флагом ЛГБТ выбежал на футбольное поле
Мужчина подбежал к футболистам в начале игры, когда звучал гимн Венгрии. Приблизившись к венгерской команде, он поднял над головой флаг ЛГБТ. Вероятно, мужчина таким образом поддержал сообщество.
Произошел инцидент 23 июня во время матча сборных Венгрии и Германии в рамках Евро-2020.
Напомним, ранее УЕФА не разрешил подсветить "Альянц Арену", на которой и проходила эта игра, цветами ЛГБТ. Такое решение объяснили тем, что акция носила бы политический характер.
В Венгрии приняли закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"
- Венгерский парламент 15 июня принял закон, запрещающий обмен информацией, которая считается пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности среди людей в возрасте до 18 лет.
- В частности, учителям запретили говорить во время уроков о том, что гомосексуальность является нормальной формой сексуального поведения
- Есть информация, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр Виктор Орбан.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала закон"позором". По ее мнению, он является не только дискриминацией по признаку сексуальной ориентации, но и противоречит фундаментальным ценностям ЕС.