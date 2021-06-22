Девушка выбежала на поле матча Евро-2020, в котором встречались сборные Бельгии и Финляндии. Она была в купальнике, спереди на котором была надпись.

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Стоит добавить, что трансляторы матчей не дают в эфир такие случаи. Поэтому зрители этого не видели. Это требование УЕФА, чтобы другие болельщики не решались на такое. И чтобы не делать им дополнительную рекламу.



Охрана довольно быстро поймала девушка на поле / Фото Getty Images

Девушку довольно быстро убрали с поля. Поэтому игру продолжили.