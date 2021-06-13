Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма. Игрок неожиданно упал на газон и потерял сознание.

Подробнее Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020: медики на поле провели реанимацию

Кьер был один из первых, кто бросился оказывать ему медицинскую помощь. Именно он убедился, чтобы язык Эриксена не запал. И после этого начал делать непрямой массаж сердца.

Видео момента потери сознания Кристиана Эриксена и действия Кьера (18+)

Когда рядом были медики, Кьер организовал стену из игроков вокруг. Они так стояли до тех пор, пока медики не вынесли Эриксена за пределы поля.



Игроки сборной Дании окружили медиков, оказывавших помощь Эриксену / Фото Getty Images

В то время Кьер успокаивал девушку Эриксена Сабрину Квист Йенсен. Она была на трибунах во время матча, а когда произошел несчастный случай – выбежала на поле. Кьер остановил ее и утешал вместе с голкипером Каспером Шмейхелем, пока медики оказывали помощь Эриксену.



Кьер утешает девушку Эриксена после несчастного случая с футболистом / Фото Getty Images

Ситуация с Эриксеном повлияла и на самого Кьера. Он вышел на поле после возобновления игры. Но впоследствии тренер решил его заменить.

"Кьер был очень взволнован. Они с Эриксеном очень хорошие друзья. Когда стало известно, что матч доигрывают, Симон сказал, что хочет продолжить игру со всеми. Но почти сразу стало понятно, как ему тяжело. Его переполняли чувства. Это было понятно. Поэтому мы решили его заменить", – рассказал после игры главный тренер Дании Каспер Хьюлманд.

Относительно Эриксена, то его сразу госпитализировали. Он пришел в себя и даже пообщался с игроками сборной. Именно после этого футболисты и согласились продолжить игру.

Пока Эриксен будет находиться в больнице под наблюдением врачей.