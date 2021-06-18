Такое заявление им пришлось сделать после того, как участники чемпионата начали следовать примеру Криштиану Роналду, который показательно убрал со стола бутылки Coca-Cola во время пресс-конференции и жестом призвал пить воду.

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В УЕФА восприняли такой жест негативно. Исполнительный директор Ассоциации Мартин Каллен заявил, что организация не планирует штрафовать игроков за это, но призвал прекратить флешмоб. В УЕФА напомнили, что партнерство является неотъемлемой частью проведения турнира и обеспечения развития футбола по всей Европе и поэтому идти против спонсоров нельзя.

Примеру Роналду начали следовать

"Эффект Роналду" получил подражание. Этот жест показали все мировые СМИ, а Coca-Cola даже понесла убытки. Но самое неприятное для спонсоров, что жест стали повторять и другие футболисты. Так, полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал бутылку безалкогольного пива, а Мануэль Локателли – сладкую газированную воду.