Придя на послематчевую встречу с журналистами, он сразу показательно отставил две бутылки Coca-Cola и выставил на передний план обычную воду.

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В сети сразу отреагировали на эту выходку итальянского полузащитника. Пользователи заявили, что он принял участие во флешмобе, который начал Роналду.

На пресс-конференции перед матчем против Венгрии лидер португальцев убрал со стола две бутылки Coca-Cola и призвал болельщиков пить воду.

Повторил выходку КриРо хавбек сборной Франции Поль Погба после поединка с Германией. Он, руководствуясь религиозными взглядами, отставил бутылку пива Heineken.

Обратите внимание! Coca-Cola и Heineken – официальные спонсоры чемпионата Европы. Выходки футболистов создают известным брендам откровенную антирекламу и наносят компаниям репутационный удар.