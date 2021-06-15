Во время пресс-конференции Роналду убрал со стола две бутылки Coca-Cola. И порекомендовал журналистам пить воду. При том что Coca-Cola – один из главных спонсоров Евро-2020.

Как это было Роналду устроил антирекламу одному из топ-спонсоров Евро-2020: видео

Все потому, что Роналду является активным противником сахара и сладких напитков. Он придерживается различных диет, и не разрешает газированные напитки своим детям.

Смотрите видео, как Роналду убрал Coca-Cola во время пресс-конференции

Как это повлияло на Coca-Cola

Поступок Роналду дорого обошелся компании Coca-Cola. Перед этой пресс-конференцией акции компании стоили 56,18 доллара (именно с такой ценой закрылись торги на бирже в пятницу). А после поступка Роналду упали до 55,24 доллара.

Общая стоимость компании обвалилась почти на четыре миллиарда долларов – с 242 миллиардов долларов до 238 миллиардов долларов.



Падение цены на акции Coca-Cola после поступка Роналду / Данные NYSE