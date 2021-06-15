"Откажитесь от нефти"

Участник инициативы "Green peace" на парашюте залетел в чашу "Альянц Арены" в Мюнхене.

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Протестующий плохо управлял парашютом, ударился о камеру над стадионом и едва не влетел в болельщиков, которые сидели на трибунах. А потом приземлился на поле. Оттуда его эвакуировали стюарды.

Нарушителя быстро вывели в подтрибунное помещение, где им уже занялась местная полиция. На куполе у ​​парашютиста была надпись "Откажитесь от нефти. Greenpeace".

Видео инцидента перед матчем Франция – Германия