Українська форма та карта з Кримом

Перший скандал з Євро-2020 виник ще до першого матчу на турнірі. І виник він через Росію. Хоча не обійшлося і без України. А все через те, що росіянам не сподобалася форма збірної України. А саме те, що на ній було зображено контур України, включно з окупованим Кримом. Ну а заразом і гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".

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Форму України представили 6 червня. При цьому зробили це лише на сторінці президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. На сайті УАФ та соцмережах жодної інформації про форму не було.



Форма збірної України для Євро-2020 / Фото Getty Images

Росіяни вирішили поскаржитися. Спочатку в УЄФА їм відмовили, адже дизайн форми був затверджений до цього. Та згодом таки змінила думку. Карта України та напис "Слава Україні!" залишили, а от гасло "Героям слава!" довелося приховати.

Освистування BLM

Загалом росіяни можуть претендувати на звання найбільших скандалістів Євро-2020. Адже другий прикрий випадок стався теж за їх участі.

12 червня у Санкт-Петербурзі відбувся матч між збірними Росії та Бельгії. Перед грою бельгійці та арбітр матчу встали на одне коліно в знак підтримки руху Black Lives Matter. Російські футболісти цю акцію не підтримали. А от російські вболівальники на трибунах освистали бельгійців та арбітра за цей вчинок. Після цього УЄФА засудила таку поведінку росіян.

Варто відзначити, що вставання на коліно перед матчем в підтримку BLM – річ добровільна. Для прикладу, збірна Хорватії теж відмовилася це робити перед матчем з Англією. Але вболівальники нікого не освистали.

Зупинка серця Крістіана Еріксена

Випадок із втратою свідомості півзахисником збірної Данії Крістіаном Еріксеном не можна назвати скандалом. Це нещасний випадок, який має привернути увагу УЄФА до ситуації з сучасним футболом, коли в гравців стає все більше матчів та менше часу на відпочинок та відновлення. І після карантинного року це може мати погані наслідки.

Еріксен втратив свідомість під час матчу проти Фінляндії. У гравця сталася зупинка серця. Медикам довелося прямо на полі проводити реанімацію. Його вдалося врятувати.



Медики проводять реанімацію Крістіану Еріксену на полі / Фото Getty Images

Арбітр матчу був змушений зупинити гру та забрати команди з поля. Матч було перервано майже на дві години. Команди погодилися закінчити матч лише після того, як дізналися, що Еріксен у лікарні прийшов до тями.

Хоча була інформація, що УЄФА погрожувала збірній Данії технічною поразкою, якщо команда не вийде на цей матч.

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Зараз Еріксен продовжує відновлення. Його вже виписали з лікарні. Але коли він зможе повернутися до футболу (та чи зможе взагалі) – поки невідомо.

Роналду та падіння Coca-Cola

Про здоровий спосіб життя та вживання газованих напоїв довелося говорити після вчинку Кріштіану Роналду. Спортсмен не вживає цукру, дотримується дієт і не любить газовані напої. До таких належить і Coca-Cola, яка є офіційним спонсором Євро-2020.

На передматчевій пресконференції Роналду показово відставив пляшки Coca-Cola і закликав усіх пити воду. Це б залишилося поза увагою широкої маси громадськості, якби не один факт. В той же день акції Coca-Cola впали в ціні, а вартість компанії опустилася на 4 мільярди доларів.

Та вини в цьому Роналду немає. Просто Coca-Cola виплатила дивіденди своїм акціонерам (як це робить чотири рази на рік), а фондовий ринок на це відреагував. Для економістів це було очікуване падіння. І невдовзі компанія відіграла це падіння.

Та на цьому ситуація не зупинилася. Невдовзі пляшки з пивом Heineken прибрав зі столу француз Поль Погба. Відсунув пляшки Coca-Cola італієць Мануель Локателлі. І навіть українець Андрій Ярмоленко знайшов можливість для жарту з цього приводу. Дійшло до того, що УЄФА заборонила гравцям рухати спонсорські пляшки на столі.

Стадіон в Мюнхені: Green Peace та ЛГБТ

Стадіон в Мюнхені став чи не основним майданчиком для висловлення своїх позицій.

Green Peace

Перед першою грою на цьому стадіоні між збірними Франції та Німеччини свою акцію провели активісти з Green Peace. Однак вона мало не закінчилася трагедією. Перед грою на поле стадіону приземлився мотопараплан. Однак його кермувальник не впорався – він зачепився за камеру над полем. І мало не покалічив глядачів на трибунах.

ЛГБТ

На цей матч капітан збірної Німеччини Мануель Ноєр вийшов на поле з пов'язкою у веселкових кольорах. Так він підтримав рух ЛГБТ. Але не всім це сподобалося. Німецькі видання писали, що УЄФА планує оштрафувати Німецький футбольний союз, адже розцінила вчинок Ноєра як політичну акцію. Але цього вдалося уникнути.

Натомість тема ЛГБТ на Євро-2020 "спалахнула". Дійшло до того, що стадіон "Альянс Арена" в Мюнхені, де три матчі проводила збірна Німеччини, вирішили в день гри підсвітити у кольори веселки. Цього разу свій протест висловила Угорщина, яка тут мала грати з німцями 23 червня. Все через політику країни щодо одностатевих пар.



"Альянс Арену" не дозволили підсвітити в кольори веселки / Фото Getty Images

УЄФА не дозволила таку підсвітку стадіону, чим обурила німців. Мер Мюнхена вирішив розвісити по місту ЛГБТ-прапори, а деякі німецькі стадіони в день гри вирішили таки підсвітити кольорами веселки.

Окрім того, перед матчем між збірними Німеччини та Угорщини на поле вибіг вболівальник з прапором ЛГБТ. Натомість фанати збірної Угорщини повернулися спиною до поля під час виконання гімну Німеччини.

Оголена вболівальниця на полі

Та вболівальник на стадіоні в Мюнхені став не першим, хто ледь не зірвав гру своєю появою на полі. До цього це зробили в Росії.

При цьому росіяни не додумалися ні до чого нового, як повторити вчинок моделі Кінсі Воланскі, яка в купальнику вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів у 2017 році. Оголена російська вболівальниця вибігла на поле в Санкт-Петербурзі під час матчу між збірними Фінляндії та Бельгії.



Оголена вболівальниця на матчі в Санкт-Петербурзі / Фото Getty Images

Варто додати, що ті, хто дивився матч між збірними Фінляндії та Бельгії, не побачив оголеної вболівальниці на полі. Все через те, що УЄФА забороняє трансляторам показувати такі моменти, щоб не спонукати інших вболівальників до таких дій.

Фанатські війни

Ще однією особливістю Євро-2020 стали протистояння вболівальників з різних країн. Але цьому мало дивувалися. Хоча, знову ж таки, не обійшлося без українців та росіян.

Українці славляться своїм ставлення до президента Росії Володимира Путіна. Тож не обійшли можливість згадувати його на кожному матчі збірної України. Як на стадіоні, так і за його межами. Пісня "Путін – ху*ло" може претендувати на неофіційний гімн Євро-2020.

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Росіяни у відповідь відзначилися лише вандалізмом. Влада Данії не мала наміру їх пускати в Копенгаген на матч. Все через відсутність вакцинації від коронавірусу вакцинами, які визнані в ЄС (російський "Спутнік" до такого переліку не входить). Та коли частина росіян таки прибула в Копенгаген, то вони сплюндрували пам'ятник Тарасу Шевченку. Дісталося і славнозвісній "Русалоньці".

Відзначилися й італійські вболівальники. Перед матчем-відкриттям Євро-2020, в якому зустрічалися збірні Італії та Туреччини, вони вивісили плакати з написами, що "Туреччина – це не Європа".