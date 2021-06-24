Во время исполнения национального гимна Венгрии часть немецких фанатов свистела, а во время гимна Германии болельщики Венгрии вернулись к полю спиной.
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Причина конфликта
- 15 июня в Венгрии парламент принял закон, запрещающий обмен информацией, что считается пропагандой гомосексуализма или небинарной гендерной идентичности, среди лиц в возрасте до 18 лет.
- В частности, учителям в стране запретили во время уроков называть гомосексуальность нормальной формой сексуального поведения. Считается, что принятие этого закона лоббировал премьер-министр Виктор Орбан.
- УЕФА не разрешил использование радужной подсветки на "Альянц Арене" в день матча, объяснив это тем, что акция носила бы политический характер.