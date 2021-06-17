На пресс-конференции после тяжелого поединка лидер нашей национальной команды находился в приподнятом настроении. Он решил потроллить Криштиану Роналду, который недавно убрал со стола 2 бутылки Coca-Cola.

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А можно я кое-что сделаю. Видел, Роналду убрал Coca-Cola – я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной,
– рассмеялся вингер.

Реакция сети на шутку Яромоленко

В сети уже окрестили послематчевую пресс-конференцию Андрея Ярмоленко лучшей на Евро-2020:

  • "Красавчик. И настоящий кэп";
  • "Что творит черт";
  • "Сейчас акции вернутся и еще вырастут".

"Флешмоб" имени Роналду на Евро-2020

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