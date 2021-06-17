На пресс-конференции после тяжелого поединка лидер нашей национальной команды находился в приподнятом настроении. Он решил потроллить Криштиану Роналду, который недавно убрал со стола 2 бутылки Coca-Cola.

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А можно я кое-что сделаю. Видел, Роналду убрал Coca-Cola – я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной,

– рассмеялся вингер.

Реакция сети на шутку Яромоленко

В сети уже окрестили послематчевую пресс-конференцию Андрея Ярмоленко лучшей на Евро-2020:

"Красавчик. И настоящий кэп";

"Что творит черт";

"Сейчас акции вернутся и еще вырастут".

Важно! Сборная Украины во втором матче на Евро-2020 одержала победу над Северной Македонией со счетом 2:1. Лучшим игроком поединка признали Андрея Ярмоленко, который отличился забитым мячом и сделал голевую передачу.

"Флешмоб" имени Роналду на Евро-2020

На пресс-конференции перед матчем против Венгрии Криштиану Роналду убрал со стола две бутылки Coca-Cola и призвал болельщиков пить воду.

Повторил выходку КриРо хавбек сборной Франции Поль Погба после поединка с Германией. Он, руководствуясь религиозными взглядами, отставил бутылку пива Heineken.

Нанес удар по спонсорам также итальянец Мануэль Локателли. После встречи со Швейцарией футболист переставил бутылки Coca-Cola, оставив на переднем плане обычную воду.

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