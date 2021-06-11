УЕФА рассмотрит решение УАФ об официальных лозунгах Украины
Павелко сообщил, что предыдущий вариант формы с лозунгами "Слава Украине" и "Героям слава" и картой Украины нигде в мире не будет запрещен.
К теме Лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" стали официальными в сборной
"В этом была моя принципиальная позиция. И миллионы желающих смогут приобрести экипировку национальной сборной Украины в представленном нами дизайне", – написал глава УАФ.
Он также заявил, что УАФ удалось доказать УЕФА, что лозунги "Слава Украине", "Героям слава" и большой герб сборной на карте Украины – официальные футбольные символы нашей страны.
В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020,
– отметил Павелко.
На форме появится еще одна надпись "Слава Украине"
Как известно, УЕФА требует полностью удалить или зарисовать надпись "Героям слава" на футболках всех игроков, которые примут участие в чемпионате Европы.
Павелко сообщил, что на период проведения матчей Евро-2020 к ранее утвержденному дизайну формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент.
Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят,
– сообщил президент УАФ.
В завершение Павелко сообщил, что УАФ работаем над изготовлением новой атрибутики.
Что известно о форме сборной Украины
- Новые комплекты формы сборной Украины были представлены 6 июня. На форме появились карта Украины с Крымом, а также лозунги "Слава Украине" и "Героям слава".
- Дизайн формы вызвал волну возмущения в политических кругах России. Российский футбольный союз официально обратился с жалобой в УЕФА.
- В УЕФА увидели политический смысл и потребовали убрать слова "Героям слава".