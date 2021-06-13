Сборные России и Бельгии сыграли первый матч на Евро-2020 в субботу, 13 июня. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась разгромным поражением россиян.

Как это было Бельгия унизила Россию в первом матче Евро-2020: видео голов

Перед началом матча игроки сборной Бельгии и главный арбитр Антонио Матео Лаос встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter. Игроки сборной России решили не становиться.

Важно! Сборные на Евро-2020 сами выбирают, преклонять ли колено перед началом матча. Этот акт является добровольным.

В то же время Российский комментатор обозвал всех мудаками, кто обвинил Россию в расизме на Евро-2020

В то время как бельгийцы с арбитром преклонили колено, российские болельщики на трибунах начали освистывать их. Такое поведение осудили в УЕФА.

"Любой игрок или официальный представитель может опуститься на одно колено перед матчем. Мы призываем зрителей проявлять уважение к игрокам, которые преклоняют колено. Как организация, мы проводим политику нулевой толерантности против расизма", – заявили в УЕФА.