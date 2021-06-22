Возмущенные местные жители поделились в сети фотографией оскверненной Русалочки. Сказочную героиню Ганса Кристиана Андерсена одели в футболку российской сборной.

Заметьте В Копенгагене восстановили разрушенный российским триколором памятник Шевченко: что известно

В то же время сказочный "ритуал" не помог. Российская сборная по футболу проиграла и с треском вылетела с Евро-2020. Победу в этом матче одержали датчане. Им удалось забить в российские ворота 4 гола.

Россияне осквернили Шевченко

Памятник Кобзарю в Копенгагене установили в 2010 году на берегу озера в парке Эстри Анлёг.

Все было прекрасно, пока в столицу Дании не прибыли российские болельщики. Они разрисовали памятник легендарному поэту в цвета российского флага.

Кроме того, постамент расписали цитатой из российской пропаганды: "К черту НАТО, Крым – русский".

Россия еще перед матчем оскорбила Данию