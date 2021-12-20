Допинг украинцев, резонансная Олимпиада, зашквары с россиянами: скандалы украинского спорта 2021

Не только победы или поражения спортсменов могут быть поводом для обсуждения. Как показывает практика, скандалы могут наделать большего шума, чем сами триумфы. Вспомним скандальные события 2021-го года, которые возмущали украинцев больше всего.

У россиян горит из-за патриотической формы сборной Украины

Незаурядную реакцию вызвала форма сборной Украины по футболу для чемпионата Европы, которую представили 6 июня. На этот раз это стало предметом нового скандала между Украиной и Россией.

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На обновленном варианте содержалось очертание карты Украины, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Со стороны России звучали призывы запретить новый комплект униформы.

Надпись на форме сборной Украины / Фото УАФ

Спикер МИД России Мария Захарова назвала это "отчаянной художественной акцией". Хотя в УЕФА заявили, что форма сборной Украины была одобрена. В СМИ даже ходили слухи о том, что якобы в Российском футбольном союзе серьезно обсуждают отказ от участия в Евро-2020 в знак протеста.

В УЕФА отмечали, что обновленный вариант экипировки уже утвержден и не нарушает никаких правил.

Однако через несколько дней в УЕФА изменили свою позицию. 10 июня там заявили, что детально изучили ситуацию и обязали Украину убрать из новой формы лозунг: "Героям слава!".

Форма сборной Ураины / Фото УАФ

Фразу "Слава Украине" и изображение карты Украины, включая Крым, УЕФА разрешили оставить.

В ассоциации объяснили, что сам по себе слоган "Слава Украине!" может рассматриваться как неполитический, а следовательно никаких правил он не нарушает. А "Героям слава!" следует убрать, поскольку в сочетании с первым он имеет очевидный политический и милитаристский подтекст, подчеркнули в УЕФА.

Скандал вокруг объятий Магучих из Ласицкене

Олимпиада в Токио запомнилась для Украины не только наградами, но и громкими скандалами. Едва ли не наибольший резонанс разгорелся после совместной фотографии украинской легкоатлетки Ярославы Магучих с российской спортсменкой Марией Ласицкене.



Магучих вместе с Ласицкене / Фото Getty Images

После соревнований победительница и бронзовый призер в прыжках в высоту обнялись и сфотографировались вместе. Магучих была с флагом Украины, а Ласицкене с флагом Олимпийского комитета России, ведь по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) из-за допингового скандала российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не могут выступать под флагом и гимном России.

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Стоит заметить, что 19-летняя Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. Взамен Ласицкене имеет звание капитана Вооруженных сил России, а в 2019 году она была доверенным лицом Владимира Путина.

Часть пользователей соцсетей негативно отреагировала на совместное фото Ярославы с российской спортсменкой.

Призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна хотел улучшить ситуацию и вступился за легкоатлетку. Уже в своем памятном сообщении Горуна написал, что спорт должен быть вне политики. Эти слова отнюдь не улучшили ситуацию и стали новой мишенью критики. Ему также напомнили, что он не может быть вне политики, поскольку его избрали депутатом Львовского районного совета.

Этот скандал долго не утихал, потому что каждый новый комментарий все "подливал масла в огонь".

Сама же Магучих заявила, что фотографированием с российской спортсменкой Марией Ласицкене не высказывала "никакой политической позиции".

Кто ездил на Олимпиаду-2020 вместо тренеров

К сожалению, Олимпиада в Токио запомнилась еще одним скандалом, который связан с делегацией, отправившейся на Игры.

Украинская прыгунья с шестом Марина Килипко заняла пятое место на Олимпиаде-2020. Спортсменка расплакалась в прямом эфире и заявила, что могла бы выступить лучше, если бы ей помогал личный тренер.

Но как оказалось, в украинской делегации в Токио места для ее тренера Виктора Шевцова не хватило.



Марина Килипко / Фото Getty Images

Почему ты убиваешь себя, тренируешься столько лет, сколько вкладываешь в себя, а потом едешь просто и остаешься в секторе одна,

– эмоционально рассказала Килипко.

Спортсменка отметила, что она не единоразово просила, чтобы Виктора Шевцова, который ее тренирует с самого начала ее карьеры, включили в делегацию.

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Сначала ей обещали выполнить просьбу, но в итоге в списках делегации его имени так и не было.

Как оказалось, среди функционеров были действующие политики – министр Вадим Гутцайт и два его заместителя. А также люди с политическим бэкграундом – например, бывший депутат от Партии регионов и министр молодежи и спорта до 2014 года Равиль Сафиуллин.

Малазийцы атаковали украинские соцсети

Седьмой день Паралимпийских игр завершился громким скандалом. Причиной стало то, что организаторам пришлось перераспределять медали в мужском толкании ядра.

Представитель Малайзии Мухаммад Зияд Золкефли стал паралимпийским чемпионом с мировым рекордом. Второе место занял украинец Максим Коваль, третье его земляк Александр Яровой.

Но сразу после завершения соревнований украинская команда подала протест. Все из-за того, что Золкефли нарушил правила. Спортсмен невовремя пришел в комнату ожидания перед стартом. Это и послужило дисквалификацией. Поэтому "золото" перешло украинцу.



Максим Коваль / Фото Getty Images

Команда Малайзии разразилась праведным гневом. Болельщики начали обвинять Украину и Международный паралимпийский комитет в нечестном решении.

Малайзийцы начали атаковать украинские соцсети. В трендах малазийского сегмента твитера на первом месте была "Украина". А самым популярным комментарием было "Позор Украине".

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Министр здравоохранения Малайзии тоже присоединился к критике и написал в своей сети: "Позорное решение... Подло и мелочно. Украли золото и мировой рекорд".

Отстранение Ястремской

В начале 2021-го украинская теннисистка отметилась неприятным допинг-скандалом.

Международная федерация тенниса ITF с 7 января 2021 года временно отстранила от соревнований 20-летнюю украинку Даяну Ястремскую. В ее допинг-пробах обнаружили метаболит местеролона.

В декабре 2020 года ее обвинили в нарушении антидопинговых правил. Позже Ястремская прошла тест на полиграфе, по итогам которого стало известно, что спортсменка никогда в жизни не употребляла допинг. Вещество попало в ее организм вследствие физического контакта 23 – 24 ноября 2020 года, поскольку препарат принимал бойфренд спортсменки, а та об этом ничего не знала.



Даяна Ястремская / Фото Getty Images

Даяна не опускала руки и несколько раз подавала апелляции, но CAS не удовлетворил ни одной.

В июне с Ястремской сняли дисквалификацию. Следствие установило, что допинг попал в организм теннисистки из-за халатности.

Новиков перешел в сборную Болгарии

18 ноября в СМИ появилась информация, что якобы украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков больше не будет выступать под сине-желтым флагом. Отмечалось, что спортсмен будет представлять сборную Болгарии.

Мол, причиной для такого решения поспособствовала конкуренция в сборной. Новикову приходилось постоянно конкурировать с Жаном Беленюком. Поскольку оба спортсмены выступают в одинаковой весовой категории до 87 килограммов.

Поэтому к Олимпиаде-2020 Семену не удалось отобраться. Беленюк представлял Украину в Токио. Именно ему удалось завоевать единственную золотую награду на Играх.



Семен Новиков / Фото uww.org

Сам Новиков опроверг информацию о смене гражданства. Однако заявил, что не прочь перейти в другую сборную, если предложения его заинтересуют. По его словам, в стране им никто не интересуется. Он заверил, остался в одиночестве со своей травмой.

Но уже 7 декабря появилась информация, что Новиков будет выступать под флагом Болгарии. Когда же чемпион Европы дебютирует за новую сборную тоже пока не известно.

Уже бывший его конкурент Беленюк прокомментировал смену гражданства Семена. Олимпийский чемпион отметил, что ему тоже неоднократно предлагали перейти в другую сборную. Однако он не имеет желания покидать Украину. Ему всегда приятно получать поздравления с Родины, подчеркнул борец.

Украинских спортсменов отстранили от Олимпиады-2020

Украинские легкоатлеты – Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Черномаз (эстафета 4х400 метров) не смогли выступить на Олимпийских играх в Токио. На такое решение повлияла организация Athletics Integrity Unit (AIU), которая заявила, что эти спортсмены не сдержали 15-го пункта антидопинговых правил.

Говорится, что спортсмены должны были пройти 3 допинг-теста вне соревнований, которые проводятся с интервалом не менее трех недель в течение 10 месяцев. Оказалось, что трое украинских легкоатлетов не предоставили достаточного количества допинг-проб. Из-за этого их не допустили к соревнованиям на Играх в Токио.

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова тоже не смогла попасть на Олимпиаду-2020. Для этого решения была уже другая причина. Ее заподозрили в употреблении запрещенных препаратов.

В допинг-пробах спортсменки обнаружили эритропоэтин – вещество, которое улучшает доставку кислорода к мышцам и влияет на их выносливость.

Юлия Елистратова / Фото НОК Украины

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев перед Олимпийскими играми в Токио сообщил, что его отстранили от выступлений на 4 года. Виной всему стали тоже допинг-пробы. В одном из тестов обнаружили мельдоний. Из-за этого Верняев не попал на Олимпиаду-2020. Сам спортсмен не соглашается с таким решением. Он заявил, что планирует его обжаловать.



Олег Верняев / Фото Getty Images

У украинского боксера Евгения Барабанова тоже перед Играми в Токио нашли запрещенное вещество в допинг-пробах.

Украинского тяжеловеса Дмитрия Чумака также отстранили от Олимпиады-2020 из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Отмечается, что спортсмен отказался предоставлять допинг-пробу и пытался уклониться и подкупить допинг-офицеров.

Операция "Геркулес"

В конце октябре Украина попала в допинговый скандал. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало отчет, где говорится о нарушении правил Национальным антидопинговым центром Украины. Операция под названием "Геркулес" проводилась в 2019 – 2021 годах.

В расследовании говорится, что Национальный антидопинговый центр Украины с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что НАДЦУ часто прибегает к этой практике перед важными международными соревнованиями, и были случаи, когда вся национальная команда по виду спорта была в НАДЦУ в ожидании тестирования.

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Также во время операции "Геркулес" были найдены доказательства, что в 2021 году Национальный антидопинговый центр сознательно сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, как о тестах, которые были сданы во внесоревновательный период, нарушая различные статьи всемирного антидопингового кодекса.

Эта ситуация может обернуться для Украины суровыми санкциями. В худшем случае украинским спортсменам грозит отстранение от международных соревнований.

Скандал в украинском хоккее

7 клубов решили организовать новую лигу и новый чемпионат Украины. Все из-за того, что дисциплинарный комитет Федерации хоккея на заседании решил снять клубы Донбасс и Краматорск из участников регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Поскольку они трижды нарушили регламент, выставив на матчи временно отлученных хоккеистов.

Дисциплинарный комитет ФХУ 16 ноября временно изъял на период проведения расследования производства относительно срыва подготовки сборной Украины к чемпионату мира-2022 игроков Донбасса Филиппа Пангелова-Юлдашева, Виталия Андрейкива, Александра Пересунько, Илью Коренчука, Никиту Буценко, Виктора Захарова, а также представителя Краматорска Павла Тарана. Хоккеисты после звонка владельца ХК Донбасс Бориса Колесникова покинули ряды национальной команды менее чем за сутки до первого матча Мемориала Тамаша Шаркози против итальянцев.

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Однако оба клуба выпускали этих всех игроков на лед. За это дисциплинарный комитет наказывал команды техническими поражениями. Отстраненные хоккеисты выходили на лед и в следующих поединках. За это ФХУ постановила снять Донбасс и Краматорск с чемпионата Украины по хоккею с шайбой сезона-2021/2022.

Конфликт между Петраковым и Малиновским

В этом году также запомнился конфликт между наставником сборной Украины Александром Петровым и футболистом Русланом Малиновским. Тренер сообщил, что после матчей с Казахстаном и Францией игрок обиделся на него за то, что остался в запасе на обе игры. Впоследствии Петраков рассказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч против Чехии.



Александр Петраков / Фото УАФ

Руслан опроверг слова наставника "сине-желтых" и отметил, что не держит обид на Петракова. Он также добавил, что всегда с большим желанием приезжает в сборную Украины. Однако игрок Аталанты все же пропустил октябрьские матчи отбора чемпионата мира-2022. Малиновский вернулся в состав сборной на ноябрьский сбор.



Руслан Малиновский / Фото Getty Images

Петраков коротко ответил на вопрос о возвращении Руслана. Он заверил, что они "перевернули эту страницу", так он дал понять, что конфликт между ним и Малиновским исчерпан.

Все эти события, бесспорно, отложатся в памяти как спортсменов, так и болельщиков. Впереди многих спортсменов ждет зимняя Олимпиада в Пекине. Надеемся, что спортсменам удастся порадовать своих поклонников наградами, а резонансные скандалы останутся в прошлом.