Парень отказался сотрудничать с защитой украинки

Ястремская в попытках добиться возвращения в тур заявляла, что метаболиты местеролона попали в ее организм из-за полового акта с ее бывшим бойфрендом.

К теме Ястремская не спорит с тем, что допинг был: украинку могут дисквалифицировать

По информации Der Spiegel, бывший парень Ястремской заявил, что это не так. Отец теннисистки якобы просил его взять вину на себя.

Парень сдал анализ крови и написал заявление на трибунал ITF. Затем отец Ястремской попросил его сдать волосы на анализ. После этого парень якобы отказался сотрудничать с защитой украинки.

Официальные слушания по делу Ястремской состоятся в мае. ITF решит, правда ли, что Ястремская пыталась скрыть употребление допинга, или же ее бывший бойфренд намеренно ее оклеветал. Если суд постановит, что она пыталась помешать следствию, ей грозят дополнительные санкции.

Что известно о допинге Ястремской